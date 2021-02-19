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19 Şubat 2021, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Elazığ’da bankacı Kürşat Kılıç aldığı kredi desteğiyle mesleğini bıraktı eşiyle balık üreticisi oldu Elazığ’da bankacı Kürşat Kılıç aldığı kredi desteğiyle mesleğini bıraktı eşiyle balık üreticisi oldu
Elazığ'da yaşayan Kürşat Kılıç, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan aldığı hibeyle bankacılığı bırakıp eşi Tuğçe Kılıç ile alabalık üreticisi oldu. Genç çift, 4 kişiye istihdam sağlayıp 3 yılda 350 ton balık üretimi yaptı. Üretilen balıklar Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç ediliyor.
Giriş Tarihi: 19.02.2021 11:59 Güncelleme Tarihi: 19.02.2021 11:59
Kürşat Kılıç, üniversiteden mezun olduktan sonra 2014 yılında bankada çalışmaya başladı. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'na proje yapan firmada çalışan eşi Tuğçe Kılıç'la ticarete atılmaya karar veren Kılıç, bankadaki işinden ayrıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Çift, 2018 yılında 'TKDK IPARD II Projesi' dönemi kapsamında 1 milyon 730 bin TL'si hibe olmak üzere toplam 3 milyon TL'lik yatırım ile Keban Baraj Gölü üzerinde alabalık üretim tesisi kurdu.
Tuğçe ve Kürşat Kılıç, yılda 200 ton üretimini yaptıkları alabalıkları firmalar aracılığıyla Avrupa'ya, Türki Cumhuriyetlere ve Japonya'ya ihraç etmeye başladı. 4 kişiyi istihdam eden çiftin hedefi, üretimi 400 tona çıkararak, işlerini büyütmek.
Kürşat Kılıç, eşinin teşvikiyle bu işe girmeye karar verdiklerini belirterek, "Projeleri eşim yazdı. Bunun neticesinde 2017'de başlayan süreç projelendirme, yapım aşaması ve üretim safhası, bu yıl itibarıyla devam ediyor.
2018'de eşimin adına ilk projemizi bitirdik. Bu yıl da benim adıma ikinci projemizi bitirdik. Toplam 3 milyona yakın bir yatırım yaparken 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık.