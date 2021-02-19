Elazığ’da bankacı Kürşat Kılıç aldığı kredi desteğiyle mesleğini bıraktı eşiyle balık üreticisi oldu

2018'de eşimin adına ilk projemizi bitirdik. Bu yıl da benim adıma ikinci projemizi bitirdik. Toplam 3 milyona yakın bir yatırım yaparken 1 milyon 730 bin TL'sini Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu'ndan hibe aldık.