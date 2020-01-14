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Ilık limonlu su içerseniz... Öyle bir yararı var ki!

Limonlu suyun faydaları sadece 'kilo vermeyi destekliyor' ifadesiyle tanımlanamaz. Limonlu suyun faydaları nelerdir? sorusunun birçok cevabı var. Tadını beğenmeyenler olabilir ancak sağlık için katlanılmayacak değil. Birçok vitamini barındıran limon suyla karıştırıldığında insan vücudu için çok yararlı bir vitamin haline geliyor.

İşte limonlu suyun faydaları...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 11:46 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 11:54
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Ilık limonlu su içerseniz... Öyle bir yararı var ki!

Limonlu su içmek oldukça oldukça yaygın olan bir sağlık tavsiyesi olmakla birlikte çoğu kadının olmazsa olmazı arasında limonlu su bulunur.

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Ilık limonlu su içerseniz... Öyle bir yararı var ki!

C vitamini deposu olan limon, PH alkalin seviyesini dengeler, bağışıklık sistemini güçlendirir, bağışıklık ve sindirim sistemlerinin düzenli çalışmasını, vücudun kanserle savaşmasını ve yaraların çabuk iyileşmesini sağlar.

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Ilık limonlu su içerseniz... Öyle bir yararı var ki!

Ayrıca limon suyu, kanı temizler. Vücudun kandaki toksinleri temizlemesine yardımcı olur, kan şekerini dengeler. Ayrıca kilo vermeyi kolaylaştırır. Limon, içerdiği pektin lifler sayesinde açlık hissini azaltır.

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Ilık limonlu su içerseniz... Öyle bir yararı var ki!

1- Limonlu su bağışıklık sistemini güçlendirir

Limonlu su içmeyi alışkanlık haline getiren kişilerin çok şanslı olduğunu söylemekte fayda var. Çünkü C vitamini ve potasyum bakımından zengin olan limon suyu, bağışıklık sistemini güçlendiriyor.

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Ilık limonlu su içerseniz... Öyle bir yararı var ki!

2- Limonlu su içmek kilo vermeyi kolaylaştırır

Limonlu su, içeceklere iyi bir alternatif oluşturur. Özellikle diyabet hastaları ve kilo vermek isteyen kişiler için iyi bir içecektir. Her sabah balla birlikte ılık limonlu su içmek kilo vermeye yardımcı olur.