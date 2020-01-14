Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 16 Eylül 2018 tarihinde erik toplamak için arkadaşlarıyla evden ayrılan ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Sedanur Güzel'le ilgili tüm gelimeler kamuoyunda günlerce takip edilmiş ve cinayetle ilgili detayların aydınlatılması beklenmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlanan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri buruk bir sevince neden oldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

