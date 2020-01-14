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Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

Müge Anlı canlı yayınında Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cinayetiyle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Hakkında pek çok iddia ortaya atılan Ertan Bozkurt'un pedofili olduğu ortaya çıkarken Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili mahkeme kararını verdi. İşte Müge Anlı sayesinde aydınlatılan Sedanur Güzel cinayetine dair tüm gelişmeler...

Giriş Tarihi: 14.01.2020 11:48 Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 11:50
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Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılan Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. 16 Eylül 2018 tarihinde erik toplamak için arkadaşlarıyla evden ayrılan ve esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan Sedanur Güzel'le ilgili tüm gelimeler kamuoyunda günlerce takip edilmiş ve cinayetle ilgili detayların aydınlatılması beklenmişti. Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aydınlanan 9 yaşındaki Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili son dakika gelişmeleri buruk bir sevince neden oldu. İşte Müge Anlı canlı yayınında yaşananlar...

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Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

Kars'ın Kağızman İlçesine bağlı Paslı Köyünde 9 yaşındaki Sedanur Güzel'i; zorla alıkoyup, cinsel istismarda bulunarak katlettikleri gerekçesiyle yargılanan 3 sanıktan ikisi ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Diğer sanığın ise beraatine karar verildi.

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Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

Güvenlik gerekçesiyle Yozgat 2.Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasına sanıklar Ertan Bozkurt, Ahmet Bilen ve Himmet Uç, tutuklu bulundukları Diyarbakır 2 Numaralı T Tipi Cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldılar.

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Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

Mahkeme heyeti, temyiz yolu açık olmak suretiyle sanık Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'i nitelikli adam öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet, cinsel istismar suçundan 30 yıl, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçundan ise 9 yıl hapis cezasına çarptırdı. Sanık Himmet Uç ise beraatine karar verilerek tahliye edildi.

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Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?

SEDANUR GÜZEL CİNAYETİNDE FLAŞ GELİŞME!

Ağırlaştırılmış müebbet cezası verilen Ertan Bozkurt ve Ahmet Bilen'in pedofili hastası olduğu ortaya çıkan katiller bugünkü canlı yayında ortaya çıktı.