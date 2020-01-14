Müge Anlı'da araştırılan Sedanur Güzel cinayeti aydınlatıldı! Sedanur Güzel'i kim öldürdü?
Müge Anlı canlı yayınında Sedanur Güzel cinayetiyle ilgili yaşanan son dakika gelişmesi izleyicileri ekran başına kilitledi. Kars'ın Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde kaybolduktan 7 gün sonra cesedi bulunan 9 yaşındaki Sedanur Güzel'in cinayetiyle ilgili tüm detaylar ortaya çıktı. Hakkında pek çok iddia ortaya atılan Ertan Bozkurt'un pedofili olduğu ortaya çıkarken Sedanur Güzel cinayeti ile ilgili mahkeme kararını verdi. İşte Müge Anlı sayesinde aydınlatılan Sedanur Güzel cinayetine dair tüm gelişmeler...
Giriş Tarihi: 14.01.2020 11:48Güncelleme Tarihi: 14.01.2020 11:50