İkinci el otomobile rağbet ve fiyat arttı! Esnaf araç bulamıyor...

İzmir Otomobilciler ve Galericiler Derneği ile Otokent Galericiler Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Feyzi Demir, "Koronavirüs nedeniyle de parası olan insanlar, torununa çocuğuna kıyamıyor. Onlar toplu taşıma kullanmasın diye ikinci el araç alıyorlar. Bunun sonrası ne oldu. Trafik de sıkışmaya başladı" dedi. Artış oranlarından bahseden Demir, "Son 3-4 aydır 50 bin liraya aldıkları araç, bugün 65 bin oldu. Artışlar yüzde 15- 20'yi buldu, hatta daha da fazla bu oran" dedi.