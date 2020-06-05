2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler...

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına emniyet ekipleri 2 bin 500 personelin katıldığı geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Belirlenen birçok adrese düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 09:48 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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