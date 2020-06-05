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Haberler Galeri 2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler...

2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler...

Bursa'da iki grup arasında çıkan kavgayı ayırırken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına emniyet ekipleri 2 bin 500 personelin katıldığı geniş kapsamlı operasyon düzenledi. Belirlenen birçok adrese düzenlenen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 05.06.2020 09:33 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020 09:48
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2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler... GALERİ DEVAM EDİYOR

Bursa İl Emniyet Müdürü Tacettin Aslan'ın talimatıyla 31 Mayıs günü Hacivat Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale ederken şehit olan polis memuru Erman Özcan anısına olayın meydana geldiği mahalleye geniş kapsamlı operasyon düzenlendi.

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2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler...

'Şehit Erman Özcan' adı verilen ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından koordine edilen operasyona Asayiş, Güvenlik ve Terörle Mücadele şube müdürlükleri, çevik kuvvet, yunus ve özel harekat ekipleri de destek verdi.

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2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler...

2 BİN 500 PERSONELLE MAHALLE ABLUKAYA ALINDI

Saat 23.30'da harekete geçen ekipler, Yıldırım ilçesinde bulunan Hacivat Mahallesini abluka altına aldı. 2 bin 500 emniyet personelinin katıldığı operasyonda söz konusu mahallede önceden belirlenen adreslere baskınlar düzenlenirken, havadan da drone desteği sağlandı.

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2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler...

Adreslerde yapılan aramalara destek veren narkotik dedektör köpeği 'Fırtına', uyuşturucu maddeleri bir bir buldu. Operasyonda 12 kilo 600 gram esrar, 360 adet extacy hap, 300 gram toz esrar, 230 gram sentetik kannobinoid, 121 kök hint keneviri, 10 adet ruhsatsız tabanca, 8 adet pompalı tüfek ve 327 adet fişek ele geçirildi.

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2 bin 500 polisin katıldığı nefes kesen operasyon! Oyuncak bebeğin içine gizlemişler...

50 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Emniyet Müdürlüğü ekipleri mahallenin giriş ve çıkışlarını kontrol altına aldı ve operasyonda 788 kişi sorgulandı.