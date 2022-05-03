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Haberler Galeri Avcılar’da yaşlı kadın intihara kalkıştı! 12 saatin sonunda ikna edildi

Avcılar’da yaşlı kadın intihara kalkıştı! 12 saatin sonunda ikna edildi

İstanbul'un Avcılar ilçesinde ailesi tarafından şiddete maruz kaldığını öne süren kadın, yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti. Kendisini vazgeçirmeye çalışan ekiplere kiremit fırlatan vatandaş, hemen hemen 12 saat çatıda kaldıktan sonra ikna edilerek aşağı indirildi. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. O anlar kameralara yansıdı.

İHA
Giriş Tarihi: 03.05.2022 12:03 Güncelleme Tarihi: 03.05.2022 12:03
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Avcılar’da yaşlı kadın intihara kalkıştı! 12 saatin sonunda ikna edildi

Olay, geçen akşam 22.00 sularında Avcılar Denizköşkler Mahallesi'nde başladı.

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Avcılar’da yaşlı kadın intihara kalkıştı! 12 saatin sonunda ikna edildi

AİLESİNDEN ŞİDDET GÖRDÜĞÜ İÇİN...

İddiaya göre, ailesinden şiddet gören bir kadın, yaşadığı binanın çatısına çıkarak intihara teşebbüs etti.

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Avcılar’da yaşlı kadın intihara kalkıştı! 12 saatin sonunda ikna edildi

MAHALLELİ İHBAR ETTİ

Durumu gören mahalle sakinleri, hemen polis, itfaiye ve 112 Acil sağlık ekiplerine haber verdi.

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Avcılar’da yaşlı kadın intihara kalkıştı! 12 saatin sonunda ikna edildi

Olay yerine gelen yetkililer çatıya çıkan vatandaşı indirmek için çalışma başlatsa da kadın inmemek için direndi.

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Avcılar’da yaşlı kadın intihara kalkıştı! 12 saatin sonunda ikna edildi

12 SAAT SÜREN İKNA ÇALIŞMASI

Saatlerce çatıda kalan vatandaş etrafa küfürler savururken, kendisini indirmek isteyen yetkililere kiremit fırlattı.