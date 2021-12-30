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İstanbul'da yılbaşı önlemleri! İşte trafiğe kapalı olan yollar

Son dakika haberi... İstanbul'da yeni yıl öncesi birçok ilçede önlemler kapsamında bazı yollar kapatılacak. Bazı yollara ise ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak. İşte İstanbul'da yılbaşı kapsamında kapalı olacak yollar...

Giriş Tarihi: 30.12.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 16:15
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İstanbul’da yılbaşı önlemleri! İşte trafiğe kapalı olan yollar

Yeni yıl öncesi İstanbul'da Sarıyer, Şişli, Beşiktaş, Beyoğlu, Fatih, Bakırköy, Zeytinburnu, Kadıköy'de trafikte bazı önlemler alınacak. Bu ilçelere 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar; kamyon, TIR, beton mikseri gibi ağır tonajlı araçların girişi yasaklanacak.

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İstanbul’da yılbaşı önlemleri! İşte trafiğe kapalı olan yollar

Şişli'de 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar, Kadıköy'de 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar, Beyoğlu'nda 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri ise şöyle;

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İstanbul’da yılbaşı önlemleri! İşte trafiğe kapalı olan yollar

Şişli'de kapanacak yollar; Mim Kemal Öke Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Atiye Sokak, Altın Sokak, Prof. Dr. Fevzi Fevzioğlu Sokak, Bronz Sokak

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İstanbul’da yılbaşı önlemleri! İşte trafiğe kapalı olan yollar

ALTERNATİF YOLLAR

Teşvikiye Caddesi, Bayıldım Caddesi, Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Halaskargazi Caddesi, Cumhuriyet Caddesi.

Kadıköy'de kapanacak yollar; Osmanağa Mahallesi; Söğütlüçeşme Caddesi - Bestekar Dilhayat Sokağı Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Kırtasiyeci Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Serasker Caddesi Kesişimi

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İstanbul’da yılbaşı önlemleri! İşte trafiğe kapalı olan yollar

Caferağa Mahallesi; General Asım Gündüz Caddesi - Nailbey Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Nazmi Bey Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Sakız Gülü Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Dr. İhsan Ünlüer Sokak Kesişimi, General Asım Gündüz Caddesi - Şair Latifi Sokak Kesişimi, Dr. Esat Işık Caddesi - Badem Altı Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Ruşenağa Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Dalga Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Moda Caddesi Kesişimi, Badem Altı Sokak - Fırıldak Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Gürbüztürk Sokak Kesişimi, Badem Altı Sokak - Cemal Süreya Sokak Kesişimi, Mühürdar Caddesi - Damga Sokak Kesişimi, Mühürdar Caddesi - Albay Faik Sözener Caddesi Kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Misbah Muayyes Sokak Kesişimi, Albay Faik Sözener Caddesi - Muvakkithane Caddesi Kesişimi