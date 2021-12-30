İstanbul’da yılbaşı önlemleri! İşte trafiğe kapalı olan yollar

Şişli'de 30 Aralık 2021 Perşembe günü 19.00-21.00 saatleri arası ve 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 01.00'e kadar, Kadıköy'de 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 18.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 06.00'ya kadar, Beyoğlu'nda 31 Aralık 2021 Cuma günü saat 08.00'den 1 Ocak 2022 Cumartesi günü saat 08.00'e kadar araç trafiğine geçici olarak kapatılacak yollar ve alternatifleri ise şöyle;