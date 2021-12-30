1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

Modellik dünyasında kabul edilen bütün gerçekler, her gün ciddi bir değişime uğruyor. Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk, bu konudaki en tuhaf ve en dikkat çekici örneklerinden biri. Son 3 senede dış görünüşünde yaptığı değişiklik, ilgi çeken bir farklılığı gün yüzüne çıkardı. İşte dünyanın en büyük yanaklı kadının estetiksiz hali...