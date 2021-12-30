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Haberler Galeri 1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

Modellik dünyasında kabul edilen bütün gerçekler, her gün ciddi bir değişime uğruyor. Dünyanın en büyük yanaklı kadını Anastasia Pokreshchuk, bu konudaki en tuhaf ve en dikkat çekici örneklerinden biri. Son 3 senede dış görünüşünde yaptığı değişiklik, ilgi çeken bir farklılığı gün yüzüne çıkardı. İşte dünyanın en büyük yanaklı kadının estetiksiz hali...

Giriş Tarihi: 30.12.2021 15:58 Güncelleme Tarihi: 30.12.2021 15:58
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1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

30 yaşındaki genç Ukraynalı model, eski fotoğrafının ve yenisinin yan yana olduğu bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak o büyük değişimi gözler önüne serdi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

DİKKATLERİ ÜZERİNE ÇEKTİ

Ukrayanlı influencer, oldukça büyük ilgi çeken değişimi ile dikkatleri üzerine topluyor.

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1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

HEM DUDAKLARI HEM DE ELMACIK KEMİKLERİ İÇİN CİDDİ MASRAF YAPTI

1500 sterlin değerinde yaptırdığı dolgu ile "dünyanın en büyük yanaklarına" sahip olan model, yalnızca elmacık kemiklerinin değil, dudaklarının da boyutlarında değişim yaparak oldukça dolgun dudaklara sahip oldu.

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1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

KENDİNİ DEĞERLENDİRDİ

Anastasia Pokreshchuk, 30 yaşında ve 33 yaşında olduğu iki farklı fotoğrafı paylaştığında son halinin en iyisi olduğuna dair yorumda bulundu.

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1500 Sterlin’e dünyanın en büyük yanaklarına sahip olmuştu! Estetiksiz halini paylaştı: Bambaşka biri

KENDİSİNDEN ÇOK MEMNUN

Bu sayede yaptırdığı her işlemden oldukça memnun görünen model, kendisiyle barışık olduğunu ve vücudundaki değişimlerin tümünü isteyerek ve bilinçli yaptırdığını ortaya koyuyor.