Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye'de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner'de zor anlar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programı milyonlarca kişiyi bu akşam da ekranlara kilitledi. Yarışmaya 31 Ocak 1968 tarihinde gerçekleştirilen ilk televizyon yayınının açılış anonsunda kullanılan kelimelere yönelik soru damga vurdu. 100.000 TL değerindeki soruya yanıt veremeyen yarışmacı çekilme kararı almasının ardından 50.000 TL değerindeki çeki almaya hak kazandı. İşte herkes tarafından merak edilen sorunun yanıtı...