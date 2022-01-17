17 Ocak 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye'de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner'de zor anlar...

Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye'de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner'de zor anlar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programı milyonlarca kişiyi bu akşam da ekranlara kilitledi. Yarışmaya 31 Ocak 1968 tarihinde gerçekleştirilen ilk televizyon yayınının açılış anonsunda kullanılan kelimelere yönelik soru damga vurdu. 100.000 TL değerindeki soruya yanıt veremeyen yarışmacı çekilme kararı almasının ardından 50.000 TL değerindeki çeki almaya hak kazandı. İşte herkes tarafından merak edilen sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 17.01.2022 01:37 Güncelleme Tarihi: 17.01.2022 01:39
  • 1
  • 214
Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye’de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner’de zor anlar...

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster adlı bilgi yarışması programı bir kez daha milyonları ekranlara kitledi.yarış

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 214
Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye’de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner’de zor anlar...

Yarışmaya Türkiye'deki ilk televizyon yayını yapıldığı esnada yapılan anons hakkındaki soru damga vurdu.

  • 3
  • 214
Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye’de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner’de zor anlar...

İşte Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soruların cevapları...

  • 4
  • 214
Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye’de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner’de zor anlar...
  • 5
  • 214
Bilenlerin sayısı çok az! Türkiye’de ilk televizyon yayını hakkında beyinleri yakan soru! Milyoner’de zor anlar...