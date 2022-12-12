12 Aralık 2022, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel taciz SKANDALI! Hakimden karar çıktı SKANDALI! Hakimden karar çıktı

İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel taciz SKANDALI! Hakimden karar çıktı SKANDALI! Hakimden karar çıktı

İstanbul'da 2020'de İstinye Dereiçi-Kabataş arasında seferini gerçekleştiren İETT otobüsünde, ahlaksızca hareketler sergilediği yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö. İçin karar verildi. Mahkeme kurulu, sapığa 1 sene hapis cezası verdi.

DHA
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:24
  • 1
  • 21
İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel ilişki SKANDALI! Hakimden karar çıktı

İstanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçen hafta görülen duruşmaya tutuksuz zanlı Mehmet Rahmi Ö. katılmadı. Mahkemede taraf avukatları hazır halde bulundu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 21
İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel ilişki SKANDALI! Hakimden karar çıktı

SAVCI 2 SENEYE KADAR HAPİS İSTEDİ

Duruşmada savcı mütalaasını açıkladı. Mütalaada, şikayetçi Pınar Ç.'nin otobüsün arka kısmında otururken, sıralı koltuklardan birini de sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün oturduğu, bir süre sonra şikayetçiye bakarak kıyafeti üzerinden, teşhir etmeksizin cinsel organıyla oynadığı anlatıldı. Her ne kadar sanık cilt hastalığı sebebiyle böyle kaşınma eyleminde bulunduğunu söylese de, şikayetçiye bakarak eylemde bulunduğu belirtildi. Mütalaada ayrıca, şikayetçi Pınar Ç.'nin 'Cinsel taciz' eylemini ispat etmek amacıyla, telefonuyla sanığın eylemini çektiği ve bu nedenle sanığın savunmasının suçtan kurtulmaya yönelik olduğu belirtildi. Mütalaada sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi

  • 3
  • 21
İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel ilişki SKANDALI! Hakimden karar çıktı

MAHKEME 1 YILA KARAR VERDİ

Mütalaanın ardından kararını açıklayan mahkeme, sanık Mehmet Rahmi Ö.'nün 'Cinsel taciz' suçundan 1 yıl hapis cezasına hükmetti. Mahkeme, hükmün açıklanmasının geriye bırakılmasına yer olmadığına karar verdi.

  • 4
  • 21
İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel ilişki SKANDALI! Hakimden karar çıktı

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 5'i 'Cinsel taciz', biri 'Hayasızca hareket' olmak üzere 7 ayrı suç kaydı bulunduğu belirtilen Mehmet Rahmi Ö.'nün, 'Teşhir etmek suretiyle cinsel taciz' suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyordu.

  • 5
  • 21
İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel ilişki SKANDALI! Hakimden karar çıktı