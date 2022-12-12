12 Aralık 2022, Pazartesi
İETT otobüsündeki rezaletin cezası belli oldu! Herkesin içinde cinsel taciz SKANDALI! Hakimden karar çıktı SKANDALI! Hakimden karar çıktı
İstanbul'da 2020'de İstinye Dereiçi-Kabataş arasında seferini gerçekleştiren İETT otobüsünde, ahlaksızca hareketler sergilediği yaptığı iddiasıyla yargılanan Mehmet Rahmi Ö. İçin karar verildi. Mahkeme kurulu, sapığa 1 sene hapis cezası verdi.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:17 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:24
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21