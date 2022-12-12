12 Aralık 2022, Pazartesi
Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı
Müge Anlı'da işlenen Elnare Kızmaz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Canlı yayına katılan Aynur Hanım zihinsel engelli olan ablası Elnare Kızmaz'ı bulabilmek için yardım istedi. Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'ın eşinden şüphelenen Aynur Hanımın iddiaları dehşete düşürdü. İddialara göre Ahmet Kızmaz, eşini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Mide bulandıran olayda videoları çeken kahveci ise canlı yayında açıklamalar yaptı.
Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:02
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