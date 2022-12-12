Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

'YALAN SÖYLÜYORSUN'

9 Aralık canlı yayınına bağlanan bir tanık ise olayı doğruladı. Programın son bölümünde 35 kişinin kadına tecavüz ettiği bilgisi paylaşıldı. Programa tanık olarak bağlanan bir kadın da Ahmet Kızmaz'ın eşini para karşılığında sattığını doğruladı. Tanık 'evine gelenler vardı, kocası göz yumardı. Orada ağlamasına inanmayın' dedi. Sinirlerine hakim olamayan adam, dakikalarca küfür ederek, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.