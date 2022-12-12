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Haberler Galeri Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

Müge Anlı'da işlenen Elnare Kızmaz olayı Türkiye'nin gündemine oturdu. Canlı yayına katılan Aynur Hanım zihinsel engelli olan ablası Elnare Kızmaz'ı bulabilmek için yardım istedi. Şüpheli şekilde ortadan kaybolan Elnare Kızmaz'ın eşinden şüphelenen Aynur Hanımın iddiaları dehşete düşürdü. İddialara göre Ahmet Kızmaz, eşini başka erkeklerle birlikte olmaya zorladı. Mide bulandıran olayda videoları çeken kahveci ise canlı yayında açıklamalar yaptı.

Giriş Tarihi: 12.12.2022 16:00 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 16:02
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Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

Müge Anlı'ya katılan Aynure, ablası Elnare Kızmaz'ın 22 Kasım günü köyden çıkarak ortadan kaybolduğunu söylemişti ve canlı yayında kan donduran istismar ortaya çıkmıştı. Zihinsel engelli Elnare Kızmaz tam 17 gündür kayıp. Kardeşi Aynure Hanım, ablasının bulunması için başvurup eniştesi Ahmet Kızmaz'dan şüphelendiğini söylemişti.

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Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

Aynure Hanım, ablası üzerinden maddi kazanç sağlayan eniştesinden süphelendiğini söyledi. "Ablamın akıl sağlığı yerinde değil eşi de bundan faydalanıyordu galiba. Ablamı köyde kullananlar oldu diye haberler geliyordu. Başına gelen olaylardan sonra ablam ona dokunulduğunda deliriyordu. Kadını o hale getirdiler." dedi.

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Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

Daha sonra Müge Anlı, mental problemleri olan Elnare'nin köydeki birçok erkek tarafından tecavüze uğradığını açıklamıştı. İsmini vermeyen istemeyen tanıdık kadın, 'Ahmet Elnare'ye şiddet uyguluyordu, aç da bırakıyordu.' demişti ve gece evine erkeklerin geldiğini anlatmıştı.

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Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

Aslında bu istismar canlı yayında ilk kez ortaya çıkmadı. Anlı, Elnare'nin daha öne istismara uğradığı için suç duyurusunda bulunulduğunu söylemişti. Suç duyurusunun ardında Elnare'yi Mustafa isimli erkeğin evine götüren Muzaffer isimli köylünün, Elnare'nin kayınbiraderi İsmail'in ve Ercan Öksüz'ün gözaltına alındığını açıklamıştı. Ercan tutuklanırken Muzaffer ve İsmail'in adli kontrolle serbest kaldığını eklemişti.

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Müge Anlı’da aranan Elnare Kızmaz’ın 35 erkeğin cinsel istismarına uğradığı ortaya çıktı! Tanık ifadeleri mide bulandırdı

'YALAN SÖYLÜYORSUN'

9 Aralık canlı yayınına bağlanan bir tanık ise olayı doğruladı. Programın son bölümünde 35 kişinin kadına tecavüz ettiği bilgisi paylaşıldı. Programa tanık olarak bağlanan bir kadın da Ahmet Kızmaz'ın eşini para karşılığında sattığını doğruladı. Tanık 'evine gelenler vardı, kocası göz yumardı. Orada ağlamasına inanmayın' dedi. Sinirlerine hakim olamayan adam, dakikalarca küfür ederek, "Yalan söylüyorsun" diye bağırdı.