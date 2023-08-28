Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yakın zamanda Afrika-Basra sıcaklarıyla değişeceği konusunda meteorolojik uyarılar yapıldı. Bazı kaynakların yaptığı açıklamaya göre, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde etkili olacak olan Afrika ve Basra "karışımı" sıcak hava dalgasına dikkat çekti. İşte detayları...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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