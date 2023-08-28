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Haberler Galeri Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yakın zamanda Afrika-Basra sıcaklarıyla değişeceği konusunda meteorolojik uyarılar yapıldı. Bazı kaynakların yaptığı açıklamaya göre, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde etkili olacak olan Afrika ve Basra "karışımı" sıcak hava dalgasına dikkat çekti. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.08.2023 11:08 Güncelleme Tarihi: 28.08.2023 11:13
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Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları, yakın zamanda Afrika-Basra sıcaklarıyla değişeceği konusunda meteorolojik uyarılar yapıldı. Bazı kaynakların yaptığı açıklamaya göre, 29-31 Ağustos tarihleri arasında Türkiye genelinde etkili olacak olan Afrika ve Basra "karışımı" sıcak hava dalgasına dikkat çekti. İşte detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları yerini Afrika-Basra sıcaklarına bırakacağı bildirildi. 29-31 Ağustos tarihlerine dikkat çekilerek Afrika ve Basra "karışımı" sıcaklığının Türkiye sınırlarına yaklaştığını belirterek uyarılarda bulunuldu.

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Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Türkiye geçen haftalarda Eyyam-ı Bahur ve Basra sıcaklıklarıyla adeta kavrulmuştu. Kavurucu sıcaklıklarının ardından serin hava etkili olmuş ve sıcaklıklar 10 derece birden düşmüştü. Ancak sıcak hava dalgası yeniden kapıda.

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Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Meteoroloji ise "Hava sıcaklıklarının, önümüzdeki hafta başına kadar ülkemiz genelinde mevsim normallerinin 3 ila 6 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor. Özellikle denize kıyısı olan illerimizde, yüksek nem ile birlikte hissedilen sıcaklıkların daha fazla olacağı tahmin ediliyor" açıklamasını gerçekleştirmişti.

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Bu sefer Afrika ve Basra sıcakları birleşerek geliyor! Mersin, İstanbul, İzmir, Muğla, Aydın... Kavrulmak yerine kızaracağız! Yarın başlıyor...

Öte yandan meteoroloji bugün (25 Ağustos) Karadeniz için şiddetli yağış uyarısında bulundu. rapora göre; Giresun, Artvin, Rize, Trabzon, Ardahan ve Kars'ta sağanak beklenirken, Marmara'nın batısı için kuvvetli rüzgar uyarısında bulunuldu.