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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! Kalitesiz kahve sağlığı tehdit ediyor | Kaliteli kahve nasıl anlaşılır?

Kokusu, görüntüsü ve tadıyla vazgeçilmez olan kahve de gıda sahtekarlarının hedefi oldu. Öyle ki keyifle içtiğiniz kahve sağlığınıza zarar verebilir. Peki, kaliteli bir kahve içmek ve sağlığımızdan olmamak için ne yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.

A Haber
Giriş Tarihi: 23.07.2021 13:08 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 13:08
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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! Kalitesiz kahve sağlığı tehdit ediyor | Kaliteli kahve nasıl anlaşılır?

Gıda sahtekarları ağzımızın tadını bozmaya sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor. Şimdi ise kahvenin sahtesini yaptılar.

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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! Kalitesiz kahve sağlığı tehdit ediyor | Kaliteli kahve nasıl anlaşılır?

Kimi için kahve hayat demek kimi içinse bir tutku. Ancak büyük keyifle içtiğiniz şey kahve olmayabilir.

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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! Kalitesiz kahve sağlığı tehdit ediyor | Kaliteli kahve nasıl anlaşılır?

Barista eğitmeni Uğur Gözcü, "İnsanlar kahve içtiğinde eğer ağızlarında güzel bir hissiyat bırakıyorsa bu iyi bir kahvedir. Eğer rahatsız eden ağzı kaplayan kötü bir tat bırakıyorsa kötü bir kahvedir." ifadelerini kullandı.

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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! Kalitesiz kahve sağlığı tehdit ediyor | Kaliteli kahve nasıl anlaşılır?

KALİTELİ KAHVE NASIL ANLAŞILIR?

Gözcü, "Bir kahve dükkanına gittiğinizde baristaya soracağınız ilk soru "Bu kahvenin bölgesi neresi, ne zaman kavruldu, çeşidi nedir?" bu tarz sorulara cevap verebiliyorsa bu kahve kaliteli bir kahvedir." şeklinde konuştu.

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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! Kalitesiz kahve sağlığı tehdit ediyor | Kaliteli kahve nasıl anlaşılır?

Gıda sahtekarları ağzımızın tadını bozmaya sağlığımızı tehdit etmeye devam ediyor.