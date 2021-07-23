Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda

Ege ve Balıkesir'in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale'nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu bayramın son gününde de yoğunluk oluşturdu.

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