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Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda

Çanakkale feribot iskelesinde, tatilcilerin dün başlayan dönüş yoğunluğu devam ediyor. Gestaş'a ait feribotlar, yoğunluk nedeniyle boğazda tarifesiz seferler yapıyor.

Giriş Tarihi: 23.07.2021 13:44 Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 13:46
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Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda

Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde Çanakkale feribot iskelesinde tatilcilerin oluşturduğu yoğunluk, bugün de öğle saatlerinden itibaren başladı.

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Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda

Ege ve Balıkesir'in Edremit Körfezi sahilleri ile Çanakkale'nin Assos ve Bozcaada gibi turizm merkezlerinde tatilini geçiren vatandaşların dönüş yolculuğu bayramın son gününde de yoğunluk oluşturdu.

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Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda

İstanbul ve Trakya'nın çeşitli kentlerdeki evlerine gitmek için dönüşe geçen vatandaşlar, boğazın Avrupa yakasına geçebilmek için Çanakkale ve Lapseki feribot iskelelerini kullanıyor.

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Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda

Feribot sırası bekleyenler, yaklaşık 1 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Gestaş firması, Çanakkale iskelesinden Eceabat ilçesine 2, Kilitbahir köyüne 5 feribot, Lapseki ilçesinden Gelibolu ilçesine ise 7 feribot ile tarifesiz seferler yapıyor.

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Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda

İskele Meydanı'ndan başlayan araç kuyruğu Kayserili Ahmet Paşa Caddesi'nin sonuna kadar dayanırken, trafik polisleri, feribot kuyruğu nedeniyle bu güzergahtaki ara sokakları trafiğe kapattı.