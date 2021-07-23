Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde, tatilcilerin dün başlayan dönüş yoğunluğu devam ediyor. Gestaş'a ait feribotlar, yoğunluk nedeniyle boğazda tarifesiz seferler yapıyor.
Giriş Tarihi: 23.07.2021 13:44
Güncelleme Tarihi: 23.07.2021 13:46
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda
Çanakkale feribot iskelesinde iğne atsan yere düşmüyor! Tatilciler dönüş yolunda