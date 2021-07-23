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İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! Kalitesiz kahve sağlığı tehdit ediyor | Kaliteli kahve nasıl anlaşılır?

A Haber
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Giriş: 23.07.2021 14:06
Kokusu, görüntüsü ve tadıyla vazgeçilmez olan kahve de gıda sahtekarlarının hedefi oldu. Öyle ki keyifle içtiğiniz kahve sağlığınıza zarar verebilir. Peki, kaliteli bir kahve içmek ve sağlığımızdan olmamak için ne yapmalı? Detayları A Haber muhabiri Tuğba Kezer aktardı.
İçtiğiniz şey kahve olmayabilir! İÇTİĞİNİZ ŞEY KAHVE OLMAYABİLİR!
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