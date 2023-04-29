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İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! Beyaz saça, dökülmeye birebir! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

Beyaz saça ne iyi gelir sorusunun cevabı sıklıkla araştırılıyor. Modern dünyanın sorunlarından olan beyaz saç ve dökülme özellikle kadınların gündeminde yoğun bir şekilde yer alıyor. Kimyasallar ile saçlarının doğal dengesini bozmak istemeyenler doğal çözümleri araştırıyor. Tıp biliminin en büyük bilim insanlarından biri olan İbn-i Sina asırlar öncesinden beyaz saça 6 şifa reçetesini yazdı. İşte detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2023 15:18
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İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! Beyaz saça, dökülmeye birebir! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

Artık sadece yaşla ilgili bir problem olmaktan çıkan beyaz saç ve dökülme sorunu 7'den 70'e herkesi yakından ilgilendiriyor. Beyaz saçlarını boyayla kimyasal ve doğasından ayırarak çözüme kavuşturmak istemeyenler için Müslüman coğrafyanın en önemli bilim insanlarından İbn-i Sina şifa reçetesini yazdı. İşte 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! Beyaz saça, dökülmeye birebir! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

40 GÜN AÇ KARNINA SARIMSAK

Antibotik etkisi yapan, kolestrolü düşüren, idrar sökücü özelliği ile tanınan ve yüksek tansiyona ile hazımsızlığa iyi gelen sarımsaktan bahsediyoruz.

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İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! Beyaz saça, dökülmeye birebir! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan ve bağırsak kurtlarının düşmesine yardım eden sarımsağın saçlar için müthiş faydaları vardır. Sarımsak saç dökülmesini önleyerek, saç derisini besler ve güçlendirir.

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İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! Beyaz saça, dökülmeye birebir! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

Saçları daha parlak, canlı ve sağlıklı bir görünüm kazandırır. Saçkıran sorununa da iyi gelir. İbn-i Sina, beyazlayan saçlara karşı sarımsak tüketilmesini önermektedir. 40 gün aç karnına bir diş sarımsak yemeniz yeterli.

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İbni-i Sina reçeteyi verdi! Asırlar öncesinden 6 şifa önerisi! Beyaz saça, dökülmeye birebir! 40 gün boyunca aç karnına yerseniz...

SAÇLARINIZ AZSA BUNU YAPIN!

Saçlarınız azsa yine sarımsak ile bu sorunu çözebilirsiniz. Daha sık saçınız olsun istiyorsanız sarımsağı sirkeli suda bekletin. Ardından sarımsağı ezin ve saç diplerinize sürüp bekletin.