Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı

"YANMAZ MALZEME ŞART"

Hürriyet'in haberine göre, Şen, yangın yönetmeliğine göre yüksekliği 28.5 metrenin, yani 9 katın üzerindeki binalarda dış cephede A sınıfı, hiç yanmaz malzeme kullanımının zorunlu olduğunu anımsatarak şu yorumlarda bulundu: "9 katın altındaki binalarda da yönetmeliğe uygun malzeme kullanılması gerek. Alınan ifadelere göre Narlıdere'deki 8 katlı sitenin dış cephesinde yangın yönetmeliğine aykırı olarak, yanıcı bir madde olan vernik sürülmüş ahşap kullanılmış. Böyle olunca bir nedenle ikinci katta çıkan yangın pencerelerden tüm binayı sarmış. Dış cephe kaplamada doğru malzeme doğru şekilde uygulansaydı bu boyutta bir yangın olmazdı." dedi.