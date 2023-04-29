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Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı

İzmir'in Narlıdere ilçesindeki Folkart Rezidansta geçen gün yangın çıktı. 4 bloklu sitedeki 8 katlı bina alev topuna döndü. Çıra gibi tutuşan Folkart Sitesi'ndeki binaların dış kaplamasının vernikli ahşapla yapıldığı ortaya çıktı. Daireleri 'akıllı ev' olarak pazarlanan lüks sitedeki akıllı sistemin cepheye etkili olmadığına dikkat çeken uzmanlar, "Dış cephesinde yangın yönetmeliğine aykırı olarak, yanıcı bir madde olan vernik sürülmüş ahşap kullanılmış. Böyle olunca bir nedenle ikinci katta çıkan yangın pencerelerden dışarıya çıkıp tüm binayı sarmış. Doğru malzeme doğru şekilde uygulansaydı bu boyutta bir yangın olmazdı" dedi.

Giriş Tarihi: 29.04.2023 09:07
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Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı

İzmir Narlıdere'deki 8'er katlı 4 blok ve 168 daireden oluşan Folkart Sitesi'nin 3'üncü blokundaki bir dairede önceki gece 22.00 sıralarında başlayan ve tüm binaya yayılan yangın tam 8 saatte kontrol altına alınabildi. Havanın aydınlanmasıyla birlikte yangının büyüklüğü de ortaya çıktı.

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Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı

Saatlerce devam eden yangında, 'akıllı ev' diye milyonlarca liraya satılan daireler küle döndü. Yangınla ilgili alınan ifadelerde vahim bir detay da ortaya çıktı: Dış cephede vernikli ahşap kullanılmıştı. Isı, Su, Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) Başkan Yardımcısı, İnşaat Mühendisi Ertuğrul Şen, ilk gelen bilgilere göre yangının temel nedeninin yangın yönetmeliğine aykırı olarak binanın dış cephesinde estetik amaçlı kullanılan ahşap cephe malzemesinden kaynaklandığını söyledi.

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Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı

"YANMAZ MALZEME ŞART"

Hürriyet'in haberine göre, Şen, yangın yönetmeliğine göre yüksekliği 28.5 metrenin, yani 9 katın üzerindeki binalarda dış cephede A sınıfı, hiç yanmaz malzeme kullanımının zorunlu olduğunu anımsatarak şu yorumlarda bulundu: "9 katın altındaki binalarda da yönetmeliğe uygun malzeme kullanılması gerek. Alınan ifadelere göre Narlıdere'deki 8 katlı sitenin dış cephesinde yangın yönetmeliğine aykırı olarak, yanıcı bir madde olan vernik sürülmüş ahşap kullanılmış. Böyle olunca bir nedenle ikinci katta çıkan yangın pencerelerden tüm binayı sarmış. Dış cephe kaplamada doğru malzeme doğru şekilde uygulansaydı bu boyutta bir yangın olmazdı." dedi.

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Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı

"DENETİMDE DE HATA VAR"

İnşaat Mühendisi Ertuğrul Şen,"Bu sürecin hem inşaat ruhsatı verilmeden önce hem de (hadi burada gözden kaçtı diyelim) iskan ruhsatı verilmeden önceki denetimde fark edilip söktürülmesi gerekirdi. Yapı denetim şirketi inşaat projesinde bu yanlışı görüp uyarmalıydı, belediye inşaat ruhsatı verirken bunu söylemeliydi. Hadi her iki aşamada da gözden kaçtı diyelim; iskan ruhsatı verilirken görülüp düzelttirilmeliydi. Geçmişte benzer bir yangın İstanbul Fikirtepe'deki gökdelende, ahşap görünümlü plastik doğrama kullanımı nedeniyle büyümüştü. Doğru malzeme, doğru tasarım ve doğru denetim çok önemli." diye konuştu.

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Faciayı o körükledi! Lüks sitede olağan şüpheli | İçi akıllı dışı yanıcı

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Folkart'tan yapılan açıklamada, "Can kaybı yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yaşadığımız olayda yangına neyin sebep olduğu resmî kurumlar tarafından araştırılmaktadır ve sonuçları kamuoyu ile paylaşılacaktır" denildi.