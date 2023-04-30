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Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!

Kayıp kıta Mu'ya ne oldu sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Hakkında birçok iddia ve tez bulunan kayıp kıta Mu, iddialara göre oldukça gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. 14 bin yıl öncesine dayanan bu kıta hakkındaki araştırmalar tarih meraklılarını heyecanlandırıyor. İşte kayıp kıta Mu ile ilgili merak edilenler...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.04.2023 08:46 Güncelleme Tarihi: 30.04.2023 08:47
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Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!

Kayıp kıta Mu efsanevi Atlantis gibi çokça ilgi çeken konuların başında yer alıyor. Özellikle tarihçilerin ilgisine çeken Mu kıtası tezi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Çeşitli kültürlerde ortaya çıkan ortak sembol, mimari ve anlatıları açıklamak için 19. yüzyılda ortaya atılan bir iddia olan kayıp kıta Mu'da iddiaya göre çok gelişmiş bir medeniyet yaşamaktaydı. Peki kayıp kıta MU'ya ne oldu? Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!

KAYIP KITA MU EFSANESİ

Birçok büyük medeniyetin kaynağı olarak iddia edilen Mu kıtası efsanesi zaman zaman karşımıza çıkar. Efsaneye göre Mu, kimine göre Atlantik kimine göreyse Pasifik okyanusunda batan bir kıtadır. Ve büyük medeniyetler buradan kurtulanlar tarafından kurulmuştur. Ama bu iddialar arkeolojik, genetik ve jeolojik verilerle çelişmektedir.

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Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!

MU KITASI

Mu kıtası tezi, çeşitli kültürlerde ortaya çıkan ortak sembol, mimari ve anlatıları açıklamak için 19. yüzyılda ortaya atılan bir iddiadır.

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Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!

Mu kıtası tezinin amacı, çok farklı gözüken medeniyetler arasındaki bu tarz benzerlikleri açıklamak işte.

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Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!

Mu kıtası fikrini ilk ortaya atan kişi Amerikalı fotoğrafçı ve amatör arkeolog Augustus Le Plongeon'dur.