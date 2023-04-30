HaberlerGaleriBüyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!
Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!
Kayıp kıta Mu'ya ne oldu sorusunun cevabı sıklıkla merak ediliyor. Hakkında birçok iddia ve tez bulunan kayıp kıta Mu, iddialara göre oldukça gelişmiş bir medeniyete ev sahipliği yapıyordu. 14 bin yıl öncesine dayanan bu kıta hakkındaki araştırmalar tarih meraklılarını heyecanlandırıyor. İşte kayıp kıta Mu ile ilgili merak edilenler...