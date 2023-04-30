Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde... İnsanlığın ortaya çıktığı kayıp kıta Mu! 14 bin yıl öncesine dayandığı iddia edildi!

Kayıp kıta Mu efsanevi Atlantis gibi çokça ilgi çeken konuların başında yer alıyor. Özellikle tarihçilerin ilgisine çeken Mu kıtası tezi ile ilgili detaylar araştırılıyor. Çeşitli kültürlerde ortaya çıkan ortak sembol, mimari ve anlatıları açıklamak için 19. yüzyılda ortaya atılan bir iddia olan kayıp kıta Mu'da iddiaya göre çok gelişmiş bir medeniyet yaşamaktaydı. Peki kayıp kıta MU'ya ne oldu? Büyük depremler sonrası 64 milyonluk kıta bir günde...