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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı
ABD'nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötenazi uygulandı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.
Giriş Tarihi: 24.09.2023 09:54Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 09:56