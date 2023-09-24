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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı

ABD'nin Florida eyaletinde bir su kanalında ağzında ceset olduğu görülen 4 metre uzunluğundaki timsaha ötenazi uygulandı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 24.09.2023 09:54 Güncelleme Tarihi: 24.09.2023 09:56
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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pinellas County'deki bir timsahın su kanalında ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü. Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sudan çıkardıkları timsaha ötenazi uyguladı. Kanlar içinde kaldığı görülen timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı

Görgü tanığı JaMarcus Bullard, "Ağzında bir ceset olduğunu görebiliyordum. Bu yüzden hemen kaydetmeye başladım ve Largo İtfaiyesini aradım" dedi.

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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı

Timsahı iş görüşmesine gittiği sırada gördüğünü belirten Bullard, acil durum personelinin timsahı hızla sudan çıkardığını aktardı. Bölge sakini Jennifer Dean ise, "Bir silah sesi duyduk, sanırım timsahı öldürdüler" diye konuştu.

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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı

40 TİMSAH DİRİ DİRİ YEDİ!

Kamboçyalı adam, kafese sürüklendikten sonra 40 timsah tarafından parçalandı.

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Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı

72 yaşındaki adamın yardım için çığlık attığı ancak meslektaşlarının onu derisi ve eti için yetiştirilen timsahların çenelerinden kurtaramadığı söylenirken olay görgü tanıkları tarafından şu sözlerle anlatıldı;