Ağzında cesetle sokaklarda dolaştı! Katil timsah alarmı: Kanlar içinde kaldı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Pinellas County'deki bir timsahın su kanalında ağzında cansız bir bedenle ilerlediği görüldü. Bölge sakinlerinden biri durumu yetkililere bildirdi. Bölgeye gelen ekipler, sudan çıkardıkları timsaha ötenazi uyguladı. Kanlar içinde kaldığı görülen timsah araca bindirilirken, daha sonra cansız beden de sudan çıkarıldı. Henüz kimliği bilinmeyen şahsın timsah saldırısı sonucu ölüp ölmediği henüz bilinmezken, ölüm nedenin belirlenmesi için otopsi yapılacağı öğrenildi.

