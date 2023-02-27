HaberlerGaleriİbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...
İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...
İbn-i Sina'nın 10 asır öncesinde yazdığı Küçük Tıp Kanunu adlı eseri baş ağrısından, şeker hastalığına bir çok hastalığa şifa dağıtıyor. Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbn-i Sina'nın tedavi yöntemlerine ilişkin detaylar haberimizde...