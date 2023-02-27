İbn-i Sina 10 asır önce KALEME ALDI! Şifalı tarif ve reçeteleri günümüz hastalıklarında bile etkili! Baş ağrısı, uçuk, mantar, böbrek taşı...

Batılı kaynakların "Hâkim-i Tıb", diğer bir deyişle "Hekimlerin Piri ve Hükümdarı" olarak nitelendirdikleri İbni Sina'nın bin yıl önce kaleme aldığı Küçük Tıp Kanunu (El Kanun El-Sağir fi't Tıbb) Bahçeşehir Üniversitesi Yayınları tarafından Türkçe'ye kazandırıldı. Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Tıp Tarihi ve Etiği uzmanı Prof. Dr. Kadircan Keskinbora tarafından yayına hazırlanan kitap, 10 makale ve 110 sayfadan oluşuyor.