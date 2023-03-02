Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

Akciğer kanseri meme kanserinden sonra en sık görülen ve tedavisi zor hastalıklar arasında yer alıyor. Bütün hastalıklarda olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Akciğer kanserinin gündelik hayatımızda grip ve nezle gibi hastalıkların belirtileri ile benzerlik gösterdiği için far edilmesi zorlaşıyor. Kronik ve sıklıkla tekrar eden belirtileriniz varsa kontrol için doktora gitmeniz en doğrusu olacaktır. Peki akciğer kanseri nasıl anlaşılır? Belirtileri neler?