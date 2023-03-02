02 Mart 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

Akciğer kanseri meme kanserinden sonra en sık görülen ve tedavisi zor hastalıklar arasında yer alıyor. Bütün hastalıklarda olduğu gibi akciğer kanserinde de erken teşhis hayat kurtarıyor. Akciğer kanserinin gündelik hayatımızda grip ve nezle gibi hastalıkların belirtileri ile benzerlik gösterdiği için far edilmesi zorlaşıyor. Kronik ve sıklıkla tekrar eden belirtileriniz varsa kontrol için doktora gitmeniz en doğrusu olacaktır. Peki akciğer kanseri nasıl anlaşılır? Belirtileri neler?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.03.2023 12:11
  • 1
  • 12
Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

Kanser hayatımızın gerçekliği olan hastalıklardan biri. Erken teşhis edildiği takdirde tedavi edilebilen akciğer kanserine karşı dikkatli olmakta fayda var. Genellikle sigara içen ya da sigara dumanına maruz kalan kişilerde görülen akciğer kanserine ilişkin detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 12
Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

Akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an bazı sinyaller veriyor. Çoğu zaman soğuk algınlığı ve alerji ile karıştırılan bu belirtiler ihmal edildiğinde ölüme dahi neden olabiliyor. Peki, akciğer kanseri vücutta oluşmaya başladığı an hangi belirtiyi veriyor?

  • 3
  • 12
Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

BİRİNCİL, İKİNCİR KANSER

Hızla yayılan agrasif bir kanser türü olan akciğer kanseri, akciğerde oluştuğunda birincil, başka organlarda oluşup akciğere sıçradığında ikincil kanser adını alıyor.

  • 4
  • 12
Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIYOR

Akciğer kanserinde erken teşhis ve tedavi ile hastanın daha uzun yaşama şansı artıyor.

  • 5
  • 12
Eğer sabahları bunu yaşıyorsanız doktora gidin! Akciğer kanserinin ilk belirtisi uyandığınızda ortaya çıkıyor! Uzmanlar açıkladı

ŞİDDETLİ ÖKSÜRÜĞÜNÜZ VARSA...

Akciğer kanserinin ilk belirtilerinin arasında şiddetli öksürük yer alıyor. Öksürük eğer değişik renkli bir balgamla birlikte oluyorsa kanser ihtimalini artırıyor.