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Haberler Galeri Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! 1 fincanı bile yeterli...

Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! 1 fincanı bile yeterli...

Yağ yakımı nasıl hızlanır sorusu sıklıkla sorulan ve merak edilen bir konudur. Her ne kadar sağlığınıza dikkat edip öğünlerinizi azaltsanız da yağ yakımı süreciniz yavaş işliyor olabilir. Uyurken bile yağ yakmayı hızlandıracak formüller mevcut. İşte hem tok durmanızı hem de cayır cayır yağlarınızdan kurtaracak yol.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.02.2023 15:35
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Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! 1 fincanı bile yeterli...

Fit bir vücut ve sağlıklı bir bedene hemen hemen herkes erişmek istemektedir. Yağ yakımı metabolizma hızına göre görecelik gösterebilmektedir. 24 saat boyunca uyurken bir insan vücudu yağ yakımına devam etse de bu kimisi için hızlı ve fazla kimisi için yavaş ve azar azar gerçekleşmektedir. İşte size fit bir beden için yolunuzu hızlandıracak formül...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! 1 fincanı bile yeterli...

MALZEMELER

1 kase az yağlı yoğurt
1 tatlı kaşığı çörek otu
1 fındık büyüklüğü taze zencefil
1 çay kaşığı kimyon
1 çay kaşığı keten tohumu

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Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! 1 fincanı bile yeterli...

HAZIRLANIŞI

Uygun bir kabın içine malzemelerin tamamını karıştırın. Hazırlamış olduğunuz bu karışımı geceleri uyumadan önce tüketin. Bu uygulamaya 2 hafta devam edin.

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Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! 1 fincanı bile yeterli...

YAĞ YAKAN TARÇIN KÜRÜ NASIL YAPILIR?

Tarçın kürünü hazırlamak için 1 su bardağı light süt, 1 tatlı kaşığı tarçın ve biraz buzu karıştırın.

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Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! 1 fincanı bile yeterli...

Hazırladığınız bu kürü uyumadan önce tüketin.