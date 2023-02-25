Diyet listenizden sakın eksik etmeyin! Hem tok tutuyor hem de cayır cayır yağ yakıyor! 1 fincanı bile yeterli...

Fit bir vücut ve sağlıklı bir bedene hemen hemen herkes erişmek istemektedir. Yağ yakımı metabolizma hızına göre görecelik gösterebilmektedir. 24 saat boyunca uyurken bir insan vücudu yağ yakımına devam etse de bu kimisi için hızlı ve fazla kimisi için yavaş ve azar azar gerçekleşmektedir. İşte size fit bir beden için yolunuzu hızlandıracak formül...