IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanında önemli bir adım atarak günlük finansal işlemleri daha da kolaylaştırıyor. FAST sistemine eklenen Ödeme İste Katman Servisi, alacaklılara borçlularına anlık ödeme talepleri göndermeyi mümkün kılıyor. Bu yenilik, finansal işlemlerdeki verimliliği artırarak, alacaklı ve borçlu arasındaki etkileşimi daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.