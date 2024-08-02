IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...

Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemeler alanında devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Bu yeni sistem, alacaklının ödeme talebini başlatma yetkisi ile iki kişi arasında gerçekleşen finansal işlemleri köklü bir şekilde değiştirerek daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı hedefleyen bu yenilik, piyasadaki ödeme süreçlerine önemli bir soluk getiriyor.