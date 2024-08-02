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IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknolojiler alanında önemli bir adım atarak günlük finansal işlemleri daha da kolaylaştırıyor. FAST sistemine eklenen Ödeme İste Katman Servisi, alacaklılara borçlularına anlık ödeme talepleri göndermeyi mümkün kılıyor. Bu yenilik, finansal işlemlerdeki verimliliği artırarak, alacaklı ve borçlu arasındaki etkileşimi daha hızlı ve etkin bir şekilde yönetme imkanı sunuyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 16:43 Güncelleme: 02.08.2024 16:43
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IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...

Ödeme İste Katman Servisi, kişisel ödemeler alanında devrim niteliğinde bir yenilik sunuyor. Bu yeni sistem, alacaklının ödeme talebini başlatma yetkisi ile iki kişi arasında gerçekleşen finansal işlemleri köklü bir şekilde değiştirerek daha hızlı ve verimli hale getiriyor. Ödeme işlemlerini kolaylaştırmayı hedefleyen bu yenilik, piyasadaki ödeme süreçlerine önemli bir soluk getiriyor.

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IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknoloji alanındaki çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. "Ödeme İste Katman Servisi" adı verilen yeni sistemle, kullanıcılar arası para transferleri hızlanacak, kolaylaşacak ve geniş bir kullanım alanına yayılacak.

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IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...

Nasıl Çalışıyor?

Ödeme İste Katman Servisi, alacaklının başlatabileceği ödeme talepleri için gerekli iletişim ve onay mekanizmalarını bünyesinde barındırıyor. Kullanıcılar, bu servis sayesinde birbirlerine kolayca ödeme talebi gönderebilecek ve hızlı bir şekilde tahsilat yapabilecek.

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IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...

Geniş Kullanım Alanı

İlk etapta kişisel ödemeler için kullanılacak olan sistem, zamanla e-ticaret, elektronik talimat ödemeleri ve kurumsal fatura ödemeleri gibi farklı alanlarda da kullanılmaya başlanacak.

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IBAN ile işlem yapmak artık daha basit! Yeni sistem oluştu: EFT, havale, FAST...

7/24 Kesintisiz Hizmet

FAST sistemi üzerinden 7 gün 24 saat kesintisiz hizmet verecek olan Ödeme İste Katman Servisi, kullanıcılarına anlık ve güvenli para transferi imkanı sunuyor.