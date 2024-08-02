Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor

Global Firepower tarafından yayınlanan yeni listede, Türkiye önceki yıla göre dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. ABD'nin 13.209 askeri hava aracı ile liste başında yer aldığı sıralamada, Türkiye'nin güçlü ordular arasındaki pozisyonu ve bu başarının uluslararası güç dengelerine etkisi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu performansı, askeri kapasitesinin ve stratejik öneminin altını bir kez daha çiziyor.