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Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor

Global Firepower tarafından yayınlanan yeni listede, Türkiye önceki yıla göre dikkat çekici bir yükseliş gösterdi. ABD'nin 13.209 askeri hava aracı ile liste başında yer aldığı sıralamada, Türkiye'nin güçlü ordular arasındaki pozisyonu ve bu başarının uluslararası güç dengelerine etkisi önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'nin bu performansı, askeri kapasitesinin ve stratejik öneminin altını bir kez daha çiziyor.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 14:45
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Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor

Global Firepower'ın 2024 yılı "Dünyanın En Güçlü Orduları" sıralamasında Türkiye, geçen yıla göre üç basamak birden yükselerek ilk 20'ye girmeyi başardı. ABD 13.209 askeri hava aracıyla listenin zirvesinde yer alırken, Rusya 4.255 ve Çin 3.304 hava aracıyla sırasıyla ikinci ve üçüncü sırada bulunuyor. Türkiye'nin bu dikkat çekici yükselişi, savunma sanayindeki ilerlemeler ve askeri kapasitesindeki artışın bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

İŞTE İLK 20'DE YER ALAN ÜLKELER

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Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor

20) İspanya

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Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor

19) Almanya

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Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor

18) Ukrayna

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Dünyanın en güçlü orduları listelendi: Türkiye zirveye koşar adım ilerliyor

17) İsrail