02 Ağustos 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi? Son dakika Facebook çöktü mü?

Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından gözler Facebook'a çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un da kapatılıp kapatılmayacağı konusunu yakından takip ediyor. 2 Ağustos'ta Facebook'ta yaşanan olası sorunlar ve çözüm süreci hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Facebook kapatılacak mı? 2 Ağustos'ta Facebook çöktü mü ve ne zaman düzelecek? İşte, tüm bu soruların cevapları ve gelişmelerin ayrıntıları.

ahaber.com.tr
Giriş: 02.08.2024 17:07 Güncelleme: 02.08.2024 17:07
  • 1
  • 6
Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook’a erişim engeli gelecek mi? Son dakika Facebook çöktü mü?

Instagram'ın erişime kapatılması sosyal medya kullanıcıları arasında endişe yaratırken, gözler Facebook'a çevrildi. Instagram'daki bu gelişmenin ardından, Facebook'un da benzer bir sorunla karşılaşıp karşılaşmayacağı merak ediliyor. Sosyal medya platformlarındaki bu son dakika gelişmeleriyle ilgili ayrıntılar ise dikkatle takip ediliyor.

  • 2
  • 6
Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook’a erişim engeli gelecek mi? Son dakika Facebook çöktü mü?

Facebook'un Kapatılması Hakkında Henüz Bir Açıklama Yok

Facebook'un kapatılıp kapatılmayacağına dair herhangi bir resmi açıklama yapılmadı. Sosyal medya kullanıcıları bu konuda bilgi beklerken, son dakika gelişmeleri ahaber.com.tr farkıyla takip edilebilecek.

  • 3
  • 6
Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook’a erişim engeli gelecek mi? Son dakika Facebook çöktü mü?

Facebook'ta Erişim Sorunu Var mı?

2 Ağustos saat 10.50 itibarıyla Facebook'ta herhangi bir erişim sorunu rapor edilmedi. Şu an için platformda bir sorun bulunmuyor.

  • 4
  • 6
Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook’a erişim engeli gelecek mi? Son dakika Facebook çöktü mü?

Instagram'a Erişim Engeli Geldi

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 2 Ağustos'ta Instagram'a erişim engeli getirildi.

  • 5
  • 6
Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook’a erişim engeli gelecek mi? Son dakika Facebook çöktü mü?

Engelleme, Instagram'ın "katalog suçlar" olarak tanımlanan düzenlemelere uymadığı gerekçesiyle gerçekleştirildi. BTK'nin site bilgileri sorgulama menüsünden alınan bilgiye göre, engel kararının sebebi bu uyumsuzluk olarak belirlendi.