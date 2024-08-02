Facebook kapandı mı, kapanacak mı? 2 Ağustos Instagram sonrası Facebook'a erişim engeli gelecek mi? Son dakika Facebook çöktü mü?

Instagram'ın erişime kapatılmasının ardından gözler Facebook'a çevrildi. Sosyal medya kullanıcıları, Facebook'un da kapatılıp kapatılmayacağı konusunu yakından takip ediyor. 2 Ağustos'ta Facebook'ta yaşanan olası sorunlar ve çözüm süreci hakkında detaylar merak ediliyor. Peki, Facebook kapatılacak mı? 2 Ağustos'ta Facebook çöktü mü ve ne zaman düzelecek? İşte, tüm bu soruların cevapları ve gelişmelerin ayrıntıları.

ahaber.com.tr Giriş: 02.08.2024 17:07 Güncelleme: 02.08.2024 17:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL