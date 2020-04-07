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Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları

Berat Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tüm Müslüman alemi tarafından bugün idrak edilecek. Bu önemli günde vatandaşlar sevdiklerine, eşine, dostuna ve arkadaşlarına göndermek için Berat Kandili mesajlarını tercih ediyor. Sizler için en yeni resimli Berat Kandili mesajlarını sayfamızda derledik. İşte dualı, hadisli Berat Kandili mesajları...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:44 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 09:51
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Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları

Berat Kandili mesajları... Bugün tüm Müslüman alemi Berat Kandili'ni idrak edecek.. Mübarek üç aylar, 25 Şubat'ta başladı. 27 Şubat'ta Regaip Kandili, 21 Mart'ta ise Miraç Kandili idrak edildi. Günahlardan arınma müjdesinin verildiği Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğu yaşayan vatandaşlar en güzel kandil kutlama mesajlarını araştırıyor. Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandili'nde paylaşılabilecek Berat Kandili resimli mesajlarını sizin için derledik. İşte dualı, hadisli ve resimli Berat kandili mesajları...

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Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları

BERAT KANDİLİ MESAJLARI

-Beraat kandili ALLAH'ın rahmet ve bağışlamasının bol olduğu gecedir. Edilen dualar, tövbeler bu gece kabul olunur. Yürekler binbir nurla doludur. Kandiliniz kutlu olsun.

-Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Beraat kandiliniz mübarek olsun.

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Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları

-Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir; diğeri de Rabbi'ne kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku, Allah indinde misk kokusundan daha hoştur.Beraat Kandiliniz Mübarek Olsun.

-Bugün ellerini semaya gönlünü Mevla'ya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç. Çünkü bugün Berat kandili, kandilin mübarek olsun.

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Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları

-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.

-Geçmişin bugünle, ışığın gölgeyle umudun gerçekle, ışığın gölgeyle, üzüntünün neşeyle, öfkenin sevgiyle barıştığı nice kandillere. Berat Kandilin Mübarek Olsun.

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Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları

-Mübarek Beraat kandilinizi kutlar, herşeyin gönlünüzden geçtiği gibi olmasını temenni ederim. Berat Kandiliniz mübarek olsun!

-İlahi Esintilerin kalpleri okşadığı, bir anın bir asra bedel olduğu bu gece dualarda birleşmek dileğiyle, Kandilinizi Kutlarım.