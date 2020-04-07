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Huzur dolu kandil mesajları! Dualı, hadisli Berat Kandili mesajları! İşte 2020 resimli, kısa ve öz kandil mesajları
Berat Kandili mesajları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. On bir ayın sultanı Ramazan ayının habercisi olan Berat Kandili tüm Müslüman alemi tarafından bugün idrak edilecek. Bu önemli günde vatandaşlar sevdiklerine, eşine, dostuna ve arkadaşlarına göndermek için Berat Kandili mesajlarını tercih ediyor. Sizler için en yeni resimli Berat Kandili mesajlarını sayfamızda derledik. İşte dualı, hadisli Berat Kandili mesajları...
Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:44Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 09:51