Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü?

Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ortalarında bulunuyoruz. 27 Şubat'ta Regaip Kandili, 21 Mart'ta Miraç Kandili idrak edilmişti. Üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili huşu içinde karşılanacak. Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2020 kandil günlerinin takvimi belli oldu. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü? İşte detaylar...