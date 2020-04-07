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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü?

Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? Üç ayların ikincisi olan Şaban ayının ortalarında bulunuyoruz. 27 Şubat'ta Regaip Kandili, 21 Mart'ta Miraç Kandili idrak edilmişti. Üç ayların üçüncü kandili olan Berat Kandili huşu içinde karşılanacak. Diyanet'in yayımladığı takvime göre, 2020 kandil günlerinin takvimi belli oldu. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 09:31
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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü?

Bugün kandil mi? Berat Kandili bugün mü? Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç aylar 25 Şubat'ta başladı. 27 Şubat'ta Regaip Kandili, 21 Mart'ta ise Miraç Kandili idrak edildi. Şaban ayının 15'inci gecesi idrak edilen Berat Kandili için İslam alemi heyecan içinde. Peki, bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü? İşte 2020 Diyanet kandil günleri takvimi...

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü?

7 NİSAN SALI KANDİL Mİ?

Diyanet'in yayımladığı takvime göre, Berat Kandili 7 Nisan Salı günü idrak edilecek.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü?

Müslümanların, Yüce Allah'ın bağışlamasıyla günahlardan arınmayı umdukları, kutlu bir zaman dilimi olan bu gece, aynı zamanda Kur'an ayı olarak da kabul edilen rahmet ve mağfiret mevsimi mübarek Ramazan ayının yaklaştığını müjdeler.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü?

Onbir ayın sultanı Ramazan ayı ise 24 Nisan Cuma günü idrak edilmeye başlanacak. Kadir Gecesi 19 Mayıs Salı gününe denk geliyor.

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Bugün kandil mi? Bugün ne kandili var? 7 Nisan Salı Berat Kandili bugün mü?

BERAT KANDİLİ NEDİR?

Günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat özünde, günahlardan arınma ve Yüce Allah'ın rahmet ve mağfiretine ulaşmaktır. Bu gecede Allah'ın affı ve bağışlamasının çok olacağı müjdelendiğinden, bu geceye 'Berat Gecesi' denmiştir. Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, müminleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir.