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Haberler Galeri 7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...

7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...

BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu sürprizlerle dolu. BİM'in salı günü indirimlerini heyecanla bekleyen BİM müşterileri için güncel listeyi sayfamızda derledik. Merakla beklenen BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğundaki ürün ürün fiyat bilgilerini sizlerle buluşturuyoruz. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler indirimli olarak satılacak? BİM müşterilerini bu hafta neler bekliyor? İşte BİM müşterilerinin heyecanla beklediği 7 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğu...

Giriş Tarihi: 07.04.2020 10:01 Güncelleme Tarihi: 07.04.2020 10:08
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7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...

7 Nisan 2020 BİM aktüel ürünler kataloğundaki indirimler satışa çıktı. BİM 7 Nisan 2020 aktüel kataloğunun detayları merakla araştırılıyor. Her hafta müşterilerine çeşit çeşit indirimli ürün fırsatı sunan BİM marketler, bu hafta temizlik, bakım ve atıştırmalık ürünlere ağırlık vermiş görülüyor. BİM 7 Nisan kataloğunu incelediğimizde muhteşem ürünlerle karşılaşıyoruz. Sizler için salı indirimlerini sayfamızda derledik. İşte BİM 7 Nisan 2020 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi...

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7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...

Bulaşık Makinesi Tableti

60 adet

35,90 TL

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7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...

Pril
Sıvı Bulaşık Deterjanı

• 2.5 kg

  • 4
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7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...

Domestos
Çamaşır Suyu

• 5 L

Miss
Sıvı Arap Sabunu

• 2750 ml

  • 5
  • 23
7 Nisan BİM aktüel ürünler kataloğu: BİM'de bu hafta sürpriz ürünler dolu dolu! İşte güncel liste...

Soda Plus
Çamaşır Sodası

• 500 g