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Hukuk tanımazlığın da bu kadarı! Mal sahibi iş insanının fabrikasına çöktü

İzmir'de gıda üretimi yapan işadamı, mal sahiplerinin 27 bin liralık kirayı 100 bin liraya çıkarması üzerine anlaşmazlığa düştü. Fahiş kira artışını kabul etmeyen işadamı hayatının şokunu yaşadı. Fabrikanın kilitlerini değiştiren mal sahipleri, işadamının fabrikaya girişini engellemek için de kapıya bekçi koydu.

Giriş Tarihi: 18.08.2023 08:52 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 08:52
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Hukuk tanımazlığın da bu kadarı! Mal sahibi iş insanının fabrikasına çöktü
Türkiye distribütörlüğünü üstlendiği İsveç marka yemek sosunu, İsveç Sarayı'nda düzenlenen davetle tanıtarak adını duyuran işadamı Hacı Mikael Uçar (41) dondurulmuş gıda üretimi yaptığı İzmir'de büyük bir şok yaşadı.
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Hukuk tanımazlığın da bu kadarı! Mal sahibi iş insanının fabrikasına çöktü
Torbalı ilçesindeki fabrikayı 2020'de kiralayan ve 2025 yılına kadar kira sözleşmesi olan işadamı, mülk sahibinin kirayı 27 bin liradan 100 bin liraya çıkarması nedeniyle anlaşmazlık yaşadı.
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Hukuk tanımazlığın da bu kadarı! Mal sahibi iş insanının fabrikasına çöktü
İddiaya göre, mülk sahibi Metin-Engin Karadağ kardeşler fabrikanın kilitlerini değiştirip girişe de bekçi koyarak Uçar'ın fabrikaya girişini engelledi. Gıda fabrikasındaki üretim dururken, işadamı Uçar da savcılığa giderek şikâyette bulundu.
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Hukuk tanımazlığın da bu kadarı! Mal sahibi iş insanının fabrikasına çöktü
Ayrıca Karadağ kardeşler, Uçar'a ait demirbaşlarla birlikte fabrikayı 220 bin liraya kiraya vermek için internet üzerinden ilana çıktı.
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Hukuk tanımazlığın da bu kadarı! Mal sahibi iş insanının fabrikasına çöktü
Uzun yıllar İsveç'te çalıştıktan sonra 10 yıl önce Türkiye'ye kesin dönüş yapan Hacı Mikael Uçar (41), 3 yıl önce Torbalı ilçesindeki boş fabrikayı kiraladı.