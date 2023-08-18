18 Ağustos 2023, Cuma
CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz
Cuma hutbesi konusu, vatandaşlar arasında büyük bir merak ve ilgi konusu haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, beklenen açıklamayı yaparak Cuma gününün hutbe konusunu duyurdu. Bugün binlerce kişi camilere akın edecek, eller semaya kalkacak ve manevi duygularla dualarını edecekler. İşte bugünkü Cuma Hutbesi tam metni...
Giriş Tarihi: 18.08.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 07:06
- 1
- 11
- 2
- 11
- 3
- 11
- 4
- 11
- 5
- 11