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CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz

Cuma hutbesi konusu, vatandaşlar arasında büyük bir merak ve ilgi konusu haline geldi. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, beklenen açıklamayı yaparak Cuma gününün hutbe konusunu duyurdu. Bugün binlerce kişi camilere akın edecek, eller semaya kalkacak ve manevi duygularla dualarını edecekler. İşte bugünkü Cuma Hutbesi tam metni...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 18.08.2023 07:06 Güncelleme Tarihi: 18.08.2023 07:06
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CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz

Milyonlarca Müslüman'ın her hafta büyük bir heyecanla beklediği Cuma hutbesi konusu, yine gündemin odak noktasında yer alıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü, bu önemli günün anlamını pekiştiren ve manevi duyguları yücelten bir konuyla vatandaşların karşısına çıkıyor. İslam'ın farz ibadetleri arasında sayılan Cuma namazı, camileri dolduran cemaatin bir araya gelerek dinlediği Cuma Hutbesi ile taçlandırılıyor. Peki bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne?

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CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz

AHİRET: EBEDİ YURDUMUZ

Muhterem Müslümanlar!

Geçici olan şu dünyada hepimiz birer yolcuyuz. Rabbimizin takdir ettiği kadar bir ömür sürüp, sonra da ebedi olan ahirete göç edeceğiz. Ahiret, dünyada yapıp ettiklerimizin karşılığını bulacağımız ebedi yurdumuzun adıdır. Ahirete iman ise altı iman esasından biridir.

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CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz

Aziz Müminler!

Kıyamet mutlaka vuku bulacak, dünya hayatı bütün çekiciliği ve cazibesine rağmen bir gün sona erecektir. Bütün insanlar mahşerde Cenâb-ı Hakk'ın huzurunda toplanacak, günahlarımız ve sevaplarımız Mîzan adı verilen şaşmaz terazide tartılacaktır. Amel defterimiz önümüze açılacak, ْي َك َح ۪سيبًا َيْوَم َعلَ ْ َِنْف ِس َك ال َك ٰفى ب َكَۜ ِكَتابَ ْ َرأ ْ !oku Kitabını "اِق َۜ Bugün sana hesap sorucu olarak kendi nefsin yeter."1 denilecektir. Dünyada iman edip salih amel işleyenler ve güzel ahlakı düstur edinenler, Allah'ın rahmetine nail olacak ve cennete gireceklerdir. Bu hayatta sorumluluklarını ihmal edenler ise karşılığında cehennemde cezalarını çekeceklerdir.

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CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz

Kıymetli Müslümanlar!

Ahirete iman, dünya hayatımıza yön vermelidir. Hesap bilinci, bizi kötülüklerden alıkoymalı, iyiliklere yönlendirmelidir. Ebedi bir hayat düşüncesi, özümüzle, sözümüzle ve yaşantımızla bizi iyi bir insan, ideal bir mümin kılmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin ya da sussun!"2

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CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz

Değerli Müminler!

Ahirete iman eden mümin, kendisiyle, ailesiyle, çevresiyle, canlı cansız bütün yaratılmışlarla barışık yaşar. Onun elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmez. O, bir başkasının malına, canına, iffet ve onuruna kastedemez.