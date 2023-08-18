CUMA HUTBESİ PDF TAM METNİ | Bugünkü Cuma Hutbesinin konusu ne? 18 Ağustos 2023: Ahiret Ebedi Yurdumuz

Kıymetli Müslümanlar!

Ahirete iman, dünya hayatımıza yön vermelidir. Hesap bilinci, bizi kötülüklerden alıkoymalı, iyiliklere yönlendirmelidir. Ebedi bir hayat düşüncesi, özümüzle, sözümüzle ve yaşantımızla bizi iyi bir insan, ideal bir mümin kılmalıdır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir hadislerinde şöyle buyurmaktadır: "Allah'a ve ahiret gününe iman eden, komşusuna eziyet etmesin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, misafirine ikramda bulunsun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden, ya hayır söylesin ya da sussun!"2