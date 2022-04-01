Tekirdağ’da çamur yağdı, yıkamacılara gün doğdu!

"YIKAMACILARA GÜN DOĞDU"

Aracını temizlemeye çalışan Kenan Ograş, "Çöl tozları arabaların üstünü kaplamış durumda. Bu çamur zaten dün sabah yağdı. Çamur olarak yağdı. Bu sene kışta olmadı. Bize hep çamur yağar, başka bir şey yağmaz. Yıkamacılara gün doğdu. Arabalar çamurla kaplandı mı götürüp yıkamacılara veriyoruz parayı. Arabaları yıkatıyoruz" dedi.