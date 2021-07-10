10 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir vatandaşın çektiği fotoğraflar, bölgede bir ilkin yaşanmasına da neden oldu. Ağaç dalı üzerinde fareye benzeyen bir kemirgen olduğunu gören kişi hemen telefonuna sarıldı. Daha önce bölgede böyle bir canlı görmediğini söyleyen şahsın çektiği görüntüleri uzmanlar değerlendirdi. Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan o canlı, Erzincan'da ilk kez görüntülenmiş oldu.

Giriş Tarihi: 10.07.2021 09:34 Güncelleme Tarihi: 10.07.2021 09:36
  • 1
  • 83
Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

Erzincan'ın Çağlayan Beldesine bağlı Kalecik köyünde çiftçilik yapan Cemal Gümüş, arılarının günlük bakımıyla uğraşırken, elektrik çitlerinin su almaması için koyduğu plastiği kaldırırken, altından daha önce hiç görmediği bir canlıyla karşılaştı. Hayvanın fotoğraflarını telefonuyla çeken Gümüş, "Başta sincap sandım, dikkatli bakınca sincap olmadığını, fareye hiç benzemediğini gördüm. Köydeki yaşlılara da fotoğrafları gösterdim, kimse daha önce böyle bir hayvan görmediğini söylediler. Birkaç arkadaşa fotoğrafları gönderdim. Hayvanın ismini, türünü merak ediyoruz" dedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 83
Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

Fotoğraflar üzerinden yapılan araştırmada sincaba benzeyen hayvanın halk arasında Hasancık olarak da bilinen ve ender rastlanan yediuyur olduğu anlaşıldı. Bahçe yediuyurunun sağlıklı habitatların belirteç bir türü olduğunu belirten ilgili uzmanlar, hayvan hakkında şu bilgileri verdi:

  • 3
  • 83
Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

"Yediuyur nadir bir tür. Hektar başına 2 veya 3 birey bulunmakta. Halk tarafından sincaba benzetilmesi doğal. Her iki canlının kuyrukları karıştırılmalarına neden olabiliyor. Yılın 7 ayını kış uykusunda geçiriyorlar. Özellikle bitki tohumlarıyla ve küçük böceklerle besleniyorlar. Bu sayede böceklerin popülasyonunu kontrol altında tutuyorlar. Tohumlarla beslendikleri içinde tohumların farklı yerlere taşınmasında, bir nevi bitkilerin yayılışında da önemli rol oynuyorlar. Ayrıca yırtıcı türlerin de besin kaynaklarını oluşturuyorlar"

  • 4
  • 83
Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

  • 5
  • 83
Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

İŞTE TÜRKİYE'DEKİ YABAN HAYATINDAN İLK KEZ GÖRECEĞİNİZ O GÖRÜNTÜLER