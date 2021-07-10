Bölgede ilk kez görüntülendi! Heyecan veren gelişme! Çok nadir bulunan bir tür

Erzincan'ın Çağlayan beldesinde bir vatandaşın çektiği fotoğraflar, bölgede bir ilkin yaşanmasına da neden oldu. Ağaç dalı üzerinde fareye benzeyen bir kemirgen olduğunu gören kişi hemen telefonuna sarıldı. Daha önce bölgede böyle bir canlı görmediğini söyleyen şahsın çektiği görüntüleri uzmanlar değerlendirdi. Türkiye'de koruma altına alınan kemirgen türler arasında yer alan o canlı, Erzincan'da ilk kez görüntülenmiş oldu.