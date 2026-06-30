6 aydır kapıyı açamadılar! İçeri girince şoke oldular: Komşumuz dayanamayıp başka bir semte taşındı

Bolu'da apartmanı saran dayanılmaz koku, komşuları evlerini terk etme noktasına getirdi. Savcılık kararıyla çilingir eşliğinde girilen dairede ortaya çıkan manzara ekipleri bile şaşkına çevirdi. Evin her yanı kedi dışkısıyla kaplıyken, bakımsız halde bırakılan 6 kedi koruma altına alındı.

Bolu'da aylardır apartmanı saran ağır kokunun kaynağı savcılık kararıyla açılan dairede ortaya çıktı. Çilingir yardımıyla girilen evde kedi dışkısıyla kaplı odalar, çöp yığınları ve bakımsız halde yaşayan 6 kedi bulundu. İşte komşuların "artık dayanamadık" dediği olayın tüm detayları...

Edinilen bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesi Yunus Emre İki Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 3. katındaki daireden yayılan yoğun ve pis koku, apartman sakinlerini ayaklandırdı. Yaklaşık 6 aydır devam eden ve havaların ısınmasıyla dayanılmaz boyutlara ulaşan koku nedeniyle mağdur olan vatandaşlar, durumu ilgili kurumlara bildirdi. Dairede kiracı olarak oturan şahsın il dışında olması nedeniyle içeri girilemeyince, savcılık kararı çıkarıldı.

6 KEDİ YETKİLİLER TARAFINDAN ALINDI Polis ekiplerinin eşliğinde ve çilingir yardımıyla açılan daireye giren yetkililer, içeride şoke eden bir manzarayla karşılaştı. Evde 6 kedinin uzun süredir bakımsız bir şekilde bırakıldığı ve evin her yerinin kedi dışkısı ile kaplandığı tespit edildi. Kötü şartlar altında yaşam mücadelesi veren 6 kedi, yetkililer tarafından alındı.

"KOMŞUMUZ DAYANAMAYIP BAŞKA BİR SEMTE TAŞINDI" Apartman yöneticisi Ercan Türkyılmaz, aylardır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti: "Yaklaşık 6 aydır bu kokuyla mücadele ediyoruz. Gitmediğimiz kurum kalmadı, inşallah bugün sonuçlandı. Aşırı bir koku vardı ve komşularım bu nedenden dolayı çok rahatsızlardı.

Hatta iki gün önce bir kiracı komşumuz dayanamayıp başka bir semte taşındı. Savcılık kararıyla eve girilip kedilerin bakımsız olduğu anlaşıldı ve yetkililer alıp götürdü. Binayı havalandırıyoruz, ev de temizlenirse bu kokudan ebediyen kurtulacağımızı düşünüyoruz."