Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin’den sevindiren haber

"TÜRK DOKTORLARI BUNUN İÇİN SEFERBER"

Önümüzdeki hafta ilik nakline hazırlanan Dilara için dua isteyen baba Oğuz Şahin, "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanından Dilara için beni arayanlar var. Çok mutluyuz. Bu zamana kadar geldik. Dilara komadan uyandı. Kendine geldi. Türk doktorları bunun için seferber oldu."

"Hollandalı doktorlar "Fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok" dedi. Ama Türk doktorlar kızımı yeniden hayata döndürdü. Ailemizden, oğlum Onur'un iliği, ablası Dilara ile uyum sağladı. İnşallah, Dilara lösemiyi de yenecek. İkinci bir savaşa girdik" dedi.