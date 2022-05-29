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Haberler Galeri Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin'den sevindiren haber

Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin'den sevindiren haber

Lösemi hastası Dilara Şahin'in (25) Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan yaşam savaşı halen devam ediyor. 27 Aralık 2021'de teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşip komaya giren Dilara Şahin için Hollandalı doktorlar "Fişini çekeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı üzerine Dilara tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Komadan çıkan Dilara'ya kardeşinden ilik nakli yapılacak.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 11:14
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Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin’den sevindiren haber

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla tedavi için şubat ayında Türkiye'ye getirilen Dilara'nın tedavisi önce İstanbul Dr. Siyami Ersek Hastanesi'nde yapıldı, ardından Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledildi.

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Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin’den sevindiren haber

Lösemi hastası 25 yaşındaki Dilara Şahin'in Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan yaşam savaşı sürüyor. 27 Aralık 2021'de teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşip komaya giren Dilara için Hollandalı doktorlar "Fişini çekeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi.

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Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin’den sevindiren haber

Akciğer ve kalp yetmezliği nedeniyle kaldığı yoğun bakımdan aylar sonra çıkan Dilara, hayata yeniden "merhaba" dedi. Yeniden ayağa kalkabilmesi için fizik tedavi gören Dilara, ilk adımlarını atmaya, yeniden konuşmaya başladı.

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Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin’den sevindiren haber

LÖSEMİYLE SAVAŞA HAZIR

Dilara, şimdi ikinci savaşına hazırlanıyor. Yakalandığı lösemi hastalığının pençesinden kurtulabilmesi için doktorlar, Dilara'nın ilik nakli olması gerektiğini belirtti. Kardeşi Onur Şahin'in iliği Dilara'yla uyumlu çıktı.

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Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin’den sevindiren haber

"TÜRK DOKTORLARI BUNUN İÇİN SEFERBER"

Önümüzdeki hafta ilik nakline hazırlanan Dilara için dua isteyen baba Oğuz Şahin, "Hem Türkiye'nin hem de dünyanın dört bir yanından Dilara için beni arayanlar var. Çok mutluyuz. Bu zamana kadar geldik. Dilara komadan uyandı. Kendine geldi. Türk doktorları bunun için seferber oldu."

"Hollandalı doktorlar "Fişini çekeceğiz artık yapacak bir şey yok" dedi. Ama Türk doktorlar kızımı yeniden hayata döndürdü. Ailemizden, oğlum Onur'un iliği, ablası Dilara ile uyum sağladı. İnşallah, Dilara lösemiyi de yenecek. İkinci bir savaşa girdik" dedi.