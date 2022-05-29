29 Mayıs 2022, Pazar
Hollanda ölüme terk ediyordu Türkiye yaşattı! Dilara Şahin'den sevindiren haber
Lösemi hastası Dilara Şahin'in (25) Hollanda'dan Türkiye'ye uzanan yaşam savaşı halen devam ediyor. 27 Aralık 2021'de teşhis konulduktan bir hafta sonra durumu kötüleşip komaya giren Dilara Şahin için Hollandalı doktorlar "Fişini çekeceğiz, yapacak bir şey yok" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan talimatı üzerine Dilara tedavi için Türkiye'ye getirilmişti. Komadan çıkan Dilara'ya kardeşinden ilik nakli yapılacak.
Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:39 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 11:14
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