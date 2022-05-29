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Çanakkale’de cani adam taciz edip öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakalandı
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde önceki akşam kan donduran bir olay yaşandı. Hakkı E. isimli şahıs köylüsünün eşi olan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i taciz ettikten sonra başına kürekle vurarak vahşice öldürdü. Olaydan sonra kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, katil zanlısını öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.