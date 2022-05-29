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Çanakkale’de cani adam taciz edip öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde önceki akşam kan donduran bir olay yaşandı. Hakkı E. isimli şahıs köylüsünün eşi olan 3 çocuk annesi Türkan Demir'i taciz ettikten sonra başına kürekle vurarak vahşice öldürdü. Olaydan sonra kamera kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, katil zanlısını öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.

Sabah
Giriş Tarihi: 29.05.2022 10:11 Güncelleme Tarihi: 29.05.2022 10:16
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Çanakkale’de cani adam taciz edip öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakalandı

Çanakkale'nin Biga ilçesinde evli ve 3 çocuk sahibi Türkan Demir, akrabası olan Hakkı E. tarafından tavuk çiftliğinde başına kürekle vurularak öldürüldü.

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Çanakkale’de cani adam taciz edip öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakalandı

Çiftlikteki güvenlik kameralarını izleyen jandarma ekipleri, katil zanlısını, öldürdüğü kadının kocasını hastanede teselli ederken gözaltına aldı.

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Çanakkale’de cani adam taciz edip öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakalandı

VAHŞİCE KATLETTİ

Olay, önceki akşam 23.00 sıralarında Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kanibey Köyü'nde meydana geldi.

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Çanakkale’de cani adam taciz edip öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakalandı

3 yıl önce Mardin'den Biga'ya bağlı Kanibey Köyü'ne mevsimsel işçi olarak gelen evli 2 çocuk babası Hakkı E., köyde özel bir tavuk üretim çiftliğinde çalışmaya başladı.

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Çanakkale’de cani adam taciz edip öldürdüğü kadının kocasını teselli ederken yakalandı

Hakkı E.'nin akrabaları A.D., eşi Türkan Demir ve 3 çocuğu da geçtiğimiz yıl Mardin'den köye gelerek buradaki başka bir tavuk çiftliğinde çalışmaya başladılar.