Hobi olarak yapmaya başladılar! Şimdi 50 tanesini bin liraya satıyorlar

Horozlarının hepsinin ismi olduğuna anlatan Muzaffer Anğı, "Mesela melez olan bir horozuma 'Koçare' adını verdik. Horozlarımın çoğu da zaten katıldıkları güzellik yarışmalarında, isimlerini kendileri elde ederler. İlk başladığımızda 2 tavuk, 3 horozumuz vardı. Şu an 25 cins horozum var. Daha çok horozum vardı; ancak yerimiz yetersiz olduğu için bir kısmını dostlarımıza hediye ettik. Sayıları çoğaldığı zaman aralarında kavga ediyorlar. Hepsini bir arada tutmak zorlaşıyor. Horozlarımızın güzellik yarışmalarında elde ettikleri başarıya göre fiyatları değişiyor" diye konuştu.