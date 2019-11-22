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Hobi olarak yapmaya başladılar! Şimdi 50 tanesini bin liraya satıyorlar
Aydın'ın Efeler ilçesinde, Rabia (59) ve Muzaffer Anğı (68) çiftinin hobi olarak yapmaya başladıkları Hint horozu yetiştiriciliği, 7 yıl önce aldıkları mikrokrediyle geçim kaynakları oldu. Bugüne kadar aldıkları toplam 8 bin liralık mikrokrediyle evlerinin bahçesinde 2 katlı kümes kuran çift, besledikleri 25 horozla yarışmalara da katıldı. Anğı çifti, 'güzellik yarışmaları'nda derece verilen horozlarını 1000 ile 50 bin arasında değişen fiyatlarla satıyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:25 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:27
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