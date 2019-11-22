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Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?

Black Friday heyecanı dünyayı etkisi altına aldı. Her yıl Kasım ayının ana gündem maddelerinden olan Black Friday ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Hemen hemen tüm perakendeciler ve online alışveriş siteleri Black Friday etkinliğine katılmış durumda. Teknolojiden giyime hatta gıda ürünlerine kadar efsane indirimler görülüyor. Peki, Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı? İşte Black Friday ile ilgili tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:03 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:17
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Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?

Black Friday için geri sayım başladı. Dünyayı kasıp kavuran Black Friday indirimleri ülkemizi de etkisi altına aldı. Binlerce firma Black Friday için hazırlıklarını tamamladı. Kimi firmalar ise belirlenen tarihi bile bekleyemedi. Vatandaşlar sosyal medya ve televizyonlarda yer alan dev indirim haberleri sonrası özellikle cep telefonu, oyun konsolu ve teknolojik indirimleri kaçırmak istemiyor. Peki, Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir? İşte detaylar...

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Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?

BLACK FRİDAY NEDİR?

En çok merak edilen ve hevesle beklenen Black Friday nedir? Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.

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Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?

Çoğu insanın çılgınca alışveriş yaptığı bugüne neden Black Friday deniliyor? Bu sorunun tek bir cevabı yok aslında. Ortaya atılmış birkaç iddia mevcut. İlk olarak;

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Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?

24 Eylül 1869 tarihinde Wallstreet'te çalışan iki iş insanı Jay Gould ve Jim Fisk'in neden olduğu borsa krizine dayanıyor. İki arkadaş, borsadaki değerini arttırmak için ABD'den alabilecekleri kadar altını alarak borsada bir panik dalgası yarattılar. Bu değişim bir anda, birçok ABD vatandaşını mahvetti. Gazetelerde ülkenin içinde bulunduğu durumu özetlemek adına "Black Friday" adını kullandı.

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Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?

Bir sonraki iddia ise;

1800'lerin sonuna doğru, mağazalar şükran gününden sonraki gün indirim yapmasıyla başlar. Daha sonra bu indirimler her sene sistematik bir şekilde yapılmaya devam eder.