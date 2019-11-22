Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?

BLACK FRİDAY NEDİR?

En çok merak edilen ve hevesle beklenen Black Friday nedir? Türkiye'de "Muhteşem Cuma" olarak da bilinen Black Friday, Şükran Günü'nden bir sonraki günü tanımlamak için kullanılan gündür. Türkçesi Kara Cuma olan bugün, her yıl, her kasım ayının dördüncü perşembe gecesi başlar ve 1952 yılından beri Amerika'da Noel alışveriş sezonunun başlangıcı olarak kabul edilir. Mağazalar yıl boyunca yapmadıkları kadar indirim yapar. Erkenden açılır ve geç kapanır. İnsanlar Şükran Günü ile hafta sonu tatilini birleştirerek daha fazla alışveriş yapar.