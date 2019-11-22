Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir?
Black Friday heyecanı dünyayı etkisi altına aldı. Her yıl Kasım ayının ana gündem maddelerinden olan Black Friday ülkemizde de son yıllarda oldukça popüler hale geldi. Hemen hemen tüm perakendeciler ve online alışveriş siteleri Black Friday etkinliğine katılmış durumda. Teknolojiden giyime hatta gıda ürünlerine kadar efsane indirimler görülüyor. Peki, Black Friday bugün başladı mı? Efsane muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlıyor? Black Friday nedir? Black Friday nasıl ortaya çıktı? İşte Black Friday ile ilgili tüm detaylar...
Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:03Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:17