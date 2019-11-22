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Sosyal medyayı sallayan testi cevaplayabilen yok! Siz bu testi başarıyla geçebilir misiniz?

Sosyal medyada yayılan mantık soruları yüzbinlerce kişi tarafından çözülmeye çalışıldı. Birçok sosyal medya kullanıcı mantık sorularının oluşturduğu sosyal medyadaki soruları çözemedi. Peki bu sorular karşısında mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? Beyin yakan mantık sorularıyla aranız nasıl? Bu soruları çözmek gerçekten büyük dikkat ve beceri istiyor. İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık soruları...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 11:26 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 11:54
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Sosyal medyayı sallayan testi cevaplayabilen yok! Siz bu testi başarıyla geçebilir misiniz?

Sosyal medyada dolaşan bazı mantık soruları görenleri zorluyor. Basit gibi görünen ancak insanları yanıltan mantık soruları vatandaşlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor. Paylaşımda, değişik açılardan ele alınan mantık sorularının kişilerin zekasını geliştirmek ve zihnini canlandırmak için mükemmel bir yol olduğunun belirtildi.

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Sosyal medyayı sallayan testi cevaplayabilen yok! Siz bu testi başarıyla geçebilir misiniz?

Mantığınızı kullanmakta ne kadar iyisiniz? Pratik zekalı bir insan mısınız? İşte size sosyal medyada dolaşan en popüler mantık sorularıyla bunu test etme imkanı...

(Cevaplar sonda)

İlk önce hangi su tankı dolar?

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Sosyal medyayı sallayan testi cevaplayabilen yok! Siz bu testi başarıyla geçebilir misiniz?

Soru işareti yerine hangi sayı gelmeli?

(Seçenekler: 20, 41, 34)

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Sosyal medyayı sallayan testi cevaplayabilen yok! Siz bu testi başarıyla geçebilir misiniz?

En sondaki üçgenin içinde hangi rakam olmalı?

(Seçenekler: 5, 6, 7)

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Sosyal medyayı sallayan testi cevaplayabilen yok! Siz bu testi başarıyla geçebilir misiniz?

Soru işareti yerine gelecek rakamı bulun.

(Seçenekler: 2, 4, 5