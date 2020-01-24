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Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!

İstanbul Maltepe'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 3 kişi evde oturdukları sırada evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini evin odasına kapattı. Eve gelip hırsızları suçüstü yakalayan polis, yaptığı araştırmada evin adeta Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü gördü. Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve giren şahıslar ise hırsızlıktan gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 11:19
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Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!

Olay, 23 Ocak Perşembe günü gece 03.00 sıralarında Maltepe İdealtepe Mahallesi Cuma Sokak 33 numaralı adreste yaşandı. Evlerinde oturan B. G. V, G. S,B. isimli kişiler, polisi arayarak evlerine hırsızların girmeye çalıştığı ihbarında bulundu.

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Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!

Ev sakinleri korkudan kendilerini evin bir odasına kapattı. Kapıyı açıp eve giren iki şahıs ise evde hırsızlık yapmaya başladı. Adrese gelen Maltepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri, evin açık kapısından içeri girdiklerinde iki şahısla karşılaştı.

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Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!

POLİSLERİ ŞAŞKINA ÇEVİREN GÖRÜNTÜ

Şahısları etkisiz hale getiren polis, ardından ev sahiplerinin bulunduğu odaya geçti. Ardından evdeki incelemeleri genişleten polis ekipleri bir odanın kapısını açtıklarında ise adeta şaşkına döndü.

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Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!

50 KÖK HİNT KENEVİRİ ELE GEÇİRİLDİ

Odanın hint keneviri tarlasına dönüştürüldüğünü gören polis ekipleri bu kez ev sahiplerini gözaltına aldı. Yapılan incelemede aynı zamanda evde 50 kök Hint keneviri ele geçirdi.

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Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!

Polis, yakaladığı şahısları uyuşturucu madde imalatı suçundan gözaltına alacağı sırada gerçek ortaya çıktı. Ev sahiplerinin bir odada saklandığını tespit eden polis, Hint kenevirlerinin ev sahiplerine ait olduğunu ve bu evde yetiştirildiğini tespit etti.