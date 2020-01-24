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Hırsızı ihbar eden ev sahipleri kendilerini ele verdi!
İstanbul Maltepe'de filmleri aratmayan bir olay yaşandı. 3 kişi evde oturdukları sırada evlerine hırsız girdiği şüphesiyle polise ihbarda bulunup kendilerini evin odasına kapattı. Eve gelip hırsızları suçüstü yakalayan polis, yaptığı araştırmada evin adeta Hint keneviri tarlasına dönüştüğünü gördü. Ev sakinleri uyuşturucu madde imalatından, eve giren şahıslar ise hırsızlıktan gözaltına alındı.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 11:18 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 11:19
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