Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'da son dakika Pınar gelişmesi! Açık kahverengi bir otomobil...

Müge Anlı'nın Trabzon'da öldürülen Pınar'ın katili aradığı dönemde gözler anne ve dayıya çevrilmişti. Verilen ifadelerde anne ve dayıdan şüphelenildiği belirtilmişti. Müge Anlı Pınar'ın katili kim sorusunun cevabını ararken, anne ve dayıyı canlı yayına çıkarttı. Trabzon'dan bağlanen Pınar'ın annesi ve dayısı haklarında iddialara cevap verdi. Müge Anlı canlı yayınının son anlarında bir izleyici telefonla bağlandı. Müge Anlı'ya Pınar'ın açık kahvre rengi bir arabanın içinde olduğunu ve cama vurduğunu söyledi. Pınar'ın katili kim?