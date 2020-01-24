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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'da son dakika Pınar gelişmesi! Açık kahverengi bir otomobil...

Müge Anlı'nın Trabzon'da öldürülen Pınar'ın katili aradığı dönemde gözler anne ve dayıya çevrilmişti. Verilen ifadelerde anne ve dayıdan şüphelenildiği belirtilmişti. Müge Anlı Pınar'ın katili kim sorusunun cevabını ararken, anne ve dayıyı canlı yayına çıkarttı. Trabzon'dan bağlanen Pınar'ın annesi ve dayısı haklarında iddialara cevap verdi. Müge Anlı canlı yayınının son anlarında bir izleyici telefonla bağlandı. Müge Anlı'ya Pınar'ın açık kahvre rengi bir arabanın içinde olduğunu ve cama vurduğunu söyledi. Pınar'ın katili kim?

Giriş Tarihi: 24.01.2020 12:56 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 13:08
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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'da son dakika Pınar gelişmesi! Açık kahverengi bir otomobil...

Müge Anlı canlı yayınında öldürülen Pınar hakkında son dakika gelişmesi yaşandı. Pınar'ın katili kim? sorusunun cevabını arayan Müge Anlı'ya bağlanan bir izleyici o gece kardeşlerinin gördüklerini anlattı. 10 ve 13 yaşlarında iki kardeşinin sokakta olduğunu ve Pınar'ın kaçırıldığını gördüklerini belirten seyirci, Müge Anlı'ya tüm detayları aktardı.

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'da son dakika Pınar gelişmesi! Açık kahverengi bir otomobil...

"OTOMOBİLİN İÇERİSİNDEN BAĞIRIYORMUŞ"

Adını vermek istemeyen izleyici, "Ben o mahallede oturuyorum. Cinayet gecesi bizim kapının önünde geçmiş. Kız cama vurup "Beni kurtarın" diye bağırıyordu.

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'da son dakika Pınar gelişmesi! Açık kahverengi bir otomobil...

Açık kahverengi bir Broadway. Saat 00:00, 00:30 civarı. Bana bunu kardeşlerim anlattı. Onlar o gece söylememiş bana. 10-13 yaşlarındalar. Cinayeti öğrenince anlattılar. İçinde bir kaç erkek var dediler. Hızlı geçmiş araç içiyorlarmış." şeklinde konuştu.

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'da son dakika Pınar gelişmesi! Açık kahverengi bir otomobil...

"BU SAPIKLARI TRABZON'DA BARINDIRMAYALIM"

Seyirciye teşekkür eden Müge Anlı, "Aradıklarımız bunlar. Trabzon susmayan bir şehir her zaman söylüyorum. Yine bildiklerini söylerler. Bu sapıkları Trabzon'da barındırmayalım" ifadelerini kullandı.

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Pınar'ın katili kim? Müge Anlı'da son dakika Pınar gelişmesi! Açık kahverengi bir otomobil...