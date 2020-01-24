Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...

İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evin içerisine benzin dökülerek yangın çıkartıldığını, tüp patlamasının da bu nedenle yaşandığını belirledi. Olayla ilgili ortaya konulan bir iddia ise duyanları hayrete düşürdü. Yaşanan vahşet öncesi ise Fatih Alp Ü'nün, benzini 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı.