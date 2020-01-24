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Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan sevgili dehşetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. evi ateşe verip 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren Fatih Alp Ü'nün, benzini 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı. Bu iddiayı ortaya atan komşuları küçük çocuğun benzini getirdikten sonra evden ayrıldığını, 1 saat sonra da evden alevlerin yükseldiğini ve Gamze Esen'in çığlık seslerini duyduklarını söyledi.

Giriş Tarihi: 24.01.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:16
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Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...

Olay, Nazilli ilçesi Zafer Mahallesi'nde 20 Ocak Pazartesi akşamı saat 21.15 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Giray Konutları'ndaki bir villada kiracı olarak oturan Fatih Alp Ü. ile sevgilisi Gamze Esen'in evde bulunduğu esnada patlama meydana geldi. Patlama sonucu çıkan yangında Esen ile Fatih Alp Ü. alevler arasında kaldı. Olayda Esen ağır yaralanırken Fatih Alp Ü. hafif yaralı olarak kurtuldu. Hastanede tedavi gören genç kadın iki gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...

İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonucu korkunç gerçek ortaya çıktı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları inceleme sonucunda evin içerisine benzin dökülerek yangın çıkartıldığını, tüp patlamasının da bu nedenle yaşandığını belirledi. Olayla ilgili ortaya konulan bir iddia ise duyanları hayrete düşürdü. Yaşanan vahşet öncesi ise Fatih Alp Ü'nün, benzini 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı.

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Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...

Olay sonrasında mahalle sakinleri, "Patlamanın yaşandığı evde oturan komşularımız sürekli kavga eden bir çiftti. Kavgalarına birçok kez şahit olduk. Feci olay yaşanmadan yaklaşık 1 saat önce, Fatih Alp Ü'nün oğlu Y.S.Ü. elinde benzin bidonu ile eve geldi. 5 dakika sonra da ayrıldı" iddialarında bulundu.

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Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...

Yaşanan olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken suçunu itiraf eden Fatih Alp Ü'nün hastanedeki tedavisi devam ediyor. Genç sevgililer hakkında diğer bir iddia ise ikili arasında ticari ortaklık bulunmasından dolayı sık sık kavga ettikleri.

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Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...

Vahşetin para anlaşmazlığı yüzünden yaşandığı da iddialar arasında yer alıyor. Öte yandan genç yaşta sevgilisi tarafından yakılarak öldürülen Gamze Esen Nazilli'de gözyaşları arasında toprağa verildi.