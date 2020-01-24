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Aydın'daki dehşette korkunç detay! Oğlunu da ortak etmiş...
Aydın'ın Nazilli ilçesinde yaşanan sevgili dehşetinde korkunç detaylar ortaya çıktı. evi ateşe verip 5 yıldır birlikte yaşadığı sevgilisini öldüren Fatih Alp Ü'nün, benzini 15 yaşındaki oğlu Y.S.Ü'ye aldırdığı ortaya çıktı. Bu iddiayı ortaya atan komşuları küçük çocuğun benzini getirdikten sonra evden ayrıldığını, 1 saat sonra da evden alevlerin yükseldiğini ve Gamze Esen'in çığlık seslerini duyduklarını söyledi.
Giriş Tarihi: 24.01.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 24.01.2020 10:16
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