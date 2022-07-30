30 Temmuz 2022, Cumartesi
2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi
Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı Hicri yeni yıl ile bugün başladı. İslam alemi Muharrem ayını ibadetler içerisinde geçirecek. Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure gününün ise hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? İşte Diyanet 2022 Aşure günü takvimi...
Giriş Tarihi: 30.07.2022 10:38
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