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2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi

Aşure günü ne zaman? Muharrem ayı Hicri yeni yıl ile bugün başladı. İslam alemi Muharrem ayını ibadetler içerisinde geçirecek. Muharrem ayı içerisinde idrak edilen Aşure gününün ise hangi tarihe denk geldiği merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi ile merak edilen sorular yanıt buldu. Peki, Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? İşte Diyanet 2022 Aşure günü takvimi...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 30.07.2022 10:38
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2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi

Aşure günü takvimi, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Hicri takvimin ilk ayı olarak kabul edilen Muharrem'in ilk günü bugün başladı. İslam alemi ibadetler içerisinde Muharrem ayını idrak edecek. Muharrem ayı ile birlikte en çok merak edilenlerden biri de Aşure günü oldu. Peki, Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? İşte Diyanet 2022 Aşure günü takvimi...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi

2022 MUHARREM AYI VE AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Aşure Günü, hicri yılın ilk ayı Muharrem'in 10'uncu gününe denk gelen 8 Ağustos Pazartesi günü idrak edilecek.

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2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi

AŞURE GÜNÜ BEREKET İÇİN NE ALINIR?

Halk arasında inanca göre, Aşure Günü eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

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2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi

AŞURE GÜNÜ ALIŞVERİŞ YAPMAK BEREKETİ ARTIRIR MI?

Aşure günü alışveriş yapmanın bereket getireceğine, o gün gusül abdesti alanların bir yıl boyunca hasta olmayacağına dair herhangi bir ayet, hadis, sahabe veya tabiin uygulaması bulunmamaktadır. Bunlar halk arasında yaygın; ama herhangi bir mesnedi olmayan inanışlardır. Herhangi bir dini değerleri yoktur.

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2022 Aşure günü takvimi: Aşure günü ne zaman başlar ve biter? Muharrem ayı Aşure günü hangi günler? Diyanet takvimi

Beyhakî ve Taberânî'de Aşure günü ailesine karşı cömert olanlara Allah'ın da yıl boyu cömert davranacağına dair bir hadis rivayet edilmektedir. Bu rivayetin tüm senetleri zayıf yollarla nakledilmiştir. İmam Suyûtî, "bu zayıf yolların hepsi birbirini destekler ve hadisi kuvvetlendirir" dese de İmam Zerkeşî bu rivayet hakkında "aslı yoktur, bu söz Muhammed b. el-Münteşir'e aittir." demiştir. (Bkz: Aliyyu'l-Kârî, el-Esrâru'l-Merfûa, s: 345-346, hadis no: 532; Sehâvî, Mekâsıdü'l-Hasene, s: 504-505, hadis no: 1193; Aclûnî, Keşfü'l-Hafâ, c: 2, s: 283-284, hadis no: 2642)

Zayıf da olsa nakledilen bu hadisten aşure gününde alışveriş yapmanın bereket getireceği sonucuna varılamaz.