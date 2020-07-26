Heybeliada'da tekne faciası! Onlarca kişi dehşeti yaşadı

Olay, Heybeliada açıklarında gece 00.50 sıralarında meydana geldi. Mürettebatıyla birlikte 27 kişinin bulunduğu tekne bilinmeyen bir sebeple alabora oldu. Haber verilmesi üzerine olay yerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ve İstanbul Deniz Liman Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler tarafından 27 kişi kurtarıldı. Kurtarılanlardan 11 kişi, ambulansla hastaneye götürülürken hayati tehlikelerinin olmadığı açıklandı. Deniz polis ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde tarama faaliyeti yürüttü. Kazazedelerin, Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi, İstanbul Sultan 2'inci Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındığı öğrenildi. Doğum günü kutlamasından döndüklerini belirten kazazedeler o anları anlatırken bir kazazede ise teknenin deniz taksi ruhsatının olmadığını iddia etti.