Adı gibi 'Cesur'! Boz ayıların korkulu rüyası

Son zamanlarda ayıların mahalleye çok sık gelmeye başladığını ifade eden Demirci, "Biz de ayıların geldiğini Cesur'dan anlıyoruz çünkü çok fazla havlıyor ve onların gelmesine izin vermiyor. Cesur'un 6 yavrusu var ve çok iyi bir köpek. Biz ellerimizle besleyip ihtiyaçlarını karşılıyoruz, o da bizi koruyor." dedi.