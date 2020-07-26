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Adı gibi 'Cesur'! Boz ayıların korkulu rüyası

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde "Cesur" adı verilen köpek, kente inen boz ayıyı kovalayarak ormanlığa dönmesini sağladı. Sarıçam ormanına yakın İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen boz ayıyı, 6 yavru annesi köpeğin kovalayarak ormanlık alana kaçmasını sağladığı anlar kameraya yansıdı.

Giriş Tarihi: 26.07.2020 09:09 Güncelleme Tarihi: 26.07.2020 09:14
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Adı gibi 'Cesur'! Boz ayıların korkulu rüyası

Sarıçam ormanına yakın İnönü Mahallesi'ne gece saatlerinde inen boz ayıyı, 6 yavru annesi köpeğin kovalayarak ormanlık alana kaçmasını sağladığı anlar kameraya yansıdı.

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Adı gibi 'Cesur'! Boz ayıların korkulu rüyası

Yavrularını koruma içgüdüsüyle ayıya saldıran köpek, cesur hareketiyle mahallelinin sevgisini kazandı.

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Adı gibi 'Cesur'! Boz ayıların korkulu rüyası

Mahalle sakinlerinden Türkü Doğa Demirci, köpeğin adına yakışır şekilde cesaret göstererek, ayıların mahalleye girmemesi için çaba sarf ettiğini söyledi.

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Adı gibi 'Cesur'! Boz ayıların korkulu rüyası

Son zamanlarda ayıların mahalleye çok sık gelmeye başladığını ifade eden Demirci, "Biz de ayıların geldiğini Cesur'dan anlıyoruz çünkü çok fazla havlıyor ve onların gelmesine izin vermiyor. Cesur'un 6 yavrusu var ve çok iyi bir köpek. Biz ellerimizle besleyip ihtiyaçlarını karşılıyoruz, o da bizi koruyor." dedi.

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Adı gibi 'Cesur'! Boz ayıların korkulu rüyası

Vatandaşlardan Emirali Bakışçı da son dönemlerde mahalleye birçok ayının geldiğini anlatarak, "Bahçelerimize, sokaklara, çöp konteynerlerinin yanına birçok boz ayı geliyor. Cesur, bizi her şekilde koruyup kolluyor. Cesur havladığı zaman ayıların geldiğini anlıyoruz, o bizi koruduğu için biz de onu kollayıp besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA