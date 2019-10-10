Hercai’nin Miran’ı Akın Akınözü nereli? Akın Akınözü memleketiyle gündem oldu

Atv ekranlarının fenomen haline gelen dizisi Hercai'de Miran Aslanbey karakterine hayat veren Akın Akınözü son zamanların en beğenilen oyuncuları arasına girdi. Hercai'nin yeni sezonla birlikte ekrana dönmesiyle tüm gözler Akın Akınözü'ne çevrildi. Dizide Ebru Şahin ile yakaladıkları uyumla izleyiciyi ekran başına bağlayan Akın Akınözü'nün özel hayatı merak konusu oldu. Hakkında her detay araştırılan Akın Akınözü hakkında en çok merak edilen konu ise memleketi oldu. Peki Akın Akınözü nereli? İşte Akın Akınözü başta olmak üzere ünlü isimlerin memleketleri...