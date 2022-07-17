Her yerde aranan Şehmus Eke'nin şort ve terlikleri de bulundu!

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Eke'yi (20) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Daha önce cep telefonu ve bıçağı bulunan Şehmus'un dün akşam saatlerinde Korsan Koyu yakınlarında şortu ve terlikleri bulunup, incelemeye alındı.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 16:18 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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