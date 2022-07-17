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Her yerde aranan Şehmus Eke'nin şort ve terlikleri de bulundu!

Tekirdağ ile İstanbul sınırları içinde kalan Çamlıkköy Tabiat Parkı'na ailesiyle piknik yapmak için gelip, ormanda kaybolan Şehmus Eke'yi (20) arama çalışmaları 6'ncı günde de sürüyor. Daha önce cep telefonu ve bıçağı bulunan Şehmus'un dün akşam saatlerinde Korsan Koyu yakınlarında şortu ve terlikleri bulunup, incelemeye alındı.

Giriş Tarihi: 17.07.2022 16:18 Güncelleme Tarihi: 17.07.2022 16:18
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Her yerde aranan Şehmus Eke’nin şort ve terlikleri de bulundu!

İstanbul'da oturan Şehmus Eke, Kurban Bayramı'nın son günü olan 12 Temmuz'da, ailesiyle birlikte İstanbul'un Çatalca ile Tekirdağ'ın Saray ilçesi sınırlarındaki, halk arasında 'Kastro' olarak bilinen Çamlıkköy Tabiat Parkı'na piknik yapmaya geldi.

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Her yerde aranan Şehmus Eke’nin şort ve terlikleri de bulundu!

Eke'den, piknikte ailesinin yanından ayrıldıktan sonra, bir daha haber alınamadı. Ailesi Ele'yi bulamayınca jandarmaya kayıp başvurusunda bulundu.

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Her yerde aranan Şehmus Eke’nin şort ve terlikleri de bulundu!

400 KİŞİLİK EKİP ŞEYMUS'U ARIYOR

Jandarma ekiplerinin ilk gün yaptığı aramadan sonuç alınamayınca, bu kez bölgeye İstanbul ve Tekirdağ'dan gelen Jandarma Komando Arama-Kurtarma Tabur Komutanlığı (JAK), Polis Arama-Kurtarma (PAK), AFAD, AKUT ile denizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ve gönüllülerden oluşan yaklaşık 400 kişilik arama-kurtarma ekibiyle kapsamlı olarak havadan dron, karadan iz takip köpeklerinin de kullanıldığı arama çalışmaları başlatıldı.

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Her yerde aranan Şehmus Eke’nin şort ve terlikleri de bulundu!

BULUNAN CEP TELEFONU VE BIÇAK İNCELENİYOR

Yapılan aramaların ikinci gününde Şehmus Eke'nin ormana girdiği yerden 1 kilometre uzaklıkta cep telefonu ile bıçağı bulundu. Ele'nin cep telefonu ve bıçağı jandarma tarafından incelenmeye alındı.

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Her yerde aranan Şehmus Eke’nin şort ve terlikleri de bulundu!

Kayıp haberlerinin ardından bir görgü tanığının jandarmayı arayıp Şehmus Eke'yi 12 Temmuz'da ormanda gördüğünü söylediği belirtildi.