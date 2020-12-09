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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Her sabah poğaça yiyenler dikkat! Bakın vücudunuza neler yapıyor Her sabah poğaça yiyenler dikkat! Bakın vücudunuza neler yapıyor
Erken saatlerde tüketilen simit, poğaça gibi yiyeceklerin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Poğaça ve simidin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı.
Giriş Tarihi: 09.12.2020 14:42 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 14:50
Türk kahvaltısında yer alan çay-simit ya da çay-poğaça ikililerinin her sabah tüketildiğinde çok büyük bir tehlikeye yol açtığı ortaya çıktı. Poğaça ve simitin her sabah tüketilmesiyle insan vücudunda oluşturduğu zararlar uzmanlar tarafından açıklandı. İşlenmemiş yani basit karbonhidratların oluşturduğu poğaça ve simitlerin oluşturduğu zararlar tek tek sıralandı.
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Rafine (işlenmiş) veya basit karbonhidratlar; kepek, lif ve besin öğelerinden ayrılmış şekerler ve rafine tahıllardır. Bunlar arasında beyaz ekmek, pizza hamuru, makarna, hamur işleri (simit, poğaça, açma vb.), beyaz un, beyaz pirinç ve birçok kahvaltılık gevrek yer almaktadır. Besin değerleri çok azdır, boşa alınan kalorilerdir ve mümkün olduğunca kaçınılmalıdır.
Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.
Basit/rafine karbonhidratlar iştah hormonlarını etkileyerek obeziteye sebep olur. Hızla sindirilirler, yüksek glisemik indeks ve yükleri kan şekeri seviyelerinde sağlıksız iniş çıkışlara ve sürekli yorgunluğa neden olur. Rafine karbonhidratlar yediğinizde, kan dolaşımınız şekerle dolar ve bu da şekerin kanınızdan temizlenmesi için pankreastan ekstra insülin salınımını tetikler. Vücudunuz hemen ihtiyaç duyduğu şekeri kullanır ve bir miktarı insülin yardımı ile karaciğerinizde ve kaslarınızda glikojen olarak depolar, fazlası ise yağ olarak depolanır.
Karın yağının fazlalığı, abdominal organları ve karaciğeri çevreler, insülin direnciyle ve diyabet riskiyle yakından ilişkilidir. Şekerli/hamur işi yiyecekleri kesmek, daha ince bir bel çevresi yanı sıra daha düşük diyabet riski anlamına gelmektedir.