Alibeyköy Barajı son dakika | Korkutan görüntü! 10 yıldır böylesi görülmemişti

Alibeyköy Barajı son dakika | İstanbul'daki barajların doluluk oranları, son 10 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 22.66 seviyesine kadar düştü. Doluluk oranı yüzde 28.86 olan Alibeyköy Barajı'nın son durumu ise havadan görüntülendi. Suların çekildiği alanda çölü andıran görüntüler, korkunç tabloyu gözler önüne serdi. Mağlova Kemeri'nin de ayakları gün yüzüne çıktı.

DHA Giriş Tarihi: 09.12.2020 14:51 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 15:14 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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