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Haberler Galeri Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer'in diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer'in diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

Ünlü komedyen Ata Demirer'i gören hayranları gözlerine inanamıyor. 5 aylık değişimi ne ilişkin detaylar araştırılıyor. 22 kilo veren komedyen adete iğne ipliğe döndü. Zayıflama sürecini anlatan Demirer, günde 45 dakikasını yürüyüşe ayırdığını aktararak reçetesini anlattı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.04.2023 16:42 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 16:44
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Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer’i iğne ipliğe döndüren diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

Ata Demirer'i iğne ipliğe döndüren diyet reçetesini duyunca şaşıracaksınız. 5 ayda 22 kilo vererek fit bir forma kavuşan ünlü komedyenin zayıflama sırrı araştırılıyor. Hem film çalışmaları için hem de inzivaya çekilen Demirer işte böyle zayıfladı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer’i iğne ipliğe döndüren diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

Bir dönem 140 kilo olan 49 yaşındaki Ata Demirer, 22 kilo vererek eski görüntüsüne veda etti.

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Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer’i iğne ipliğe döndüren diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

ATA DEMİRER NASIL KİLO VERDİ?

Karbonhidratsız beslenme

Et, balık, tavuk yiyerek direkt protein alımı

Sabahları da 45 dakika yürüyüş

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Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer’i iğne ipliğe döndüren diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

ÜNLÜ KOMEDYENE YORUM YAĞDI!

Son haliyle beğeni toplayan Ata Demirer'e "Kilo alma artık şahane görünüyorsun" yorumları yağdı.

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Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer’i iğne ipliğe döndüren diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

Demirer, daha önce konuk olduğu programda kaç kilo verdiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlarak, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direkt et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." açıklamasında bulundu.