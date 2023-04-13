Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer'in diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!

Demirer, daha önce konuk olduğu programda kaç kilo verdiğini ve nasıl bir yol izlediğini anlarak, "Öğlen ve akşam karbonhidrat tüketmedim, direkt et - balık yani proteinle beslendim. Sabahları da 45 dakika yürüdüm. Meğersem glutenle ilgili sorunum varmış demek ki..." açıklamasında bulundu.