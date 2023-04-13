HaberlerGaleriHer gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer'in diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!
Her gün 45 dakikasını ayırdı 22 kilo yağından kurtuldu! Ata Demirer'in diyet reçetesi... 5 ayda hayrete düşüren değişim!
Ünlü komedyen Ata Demirer'i gören hayranları gözlerine inanamıyor. 5 aylık değişimi ne ilişkin detaylar araştırılıyor. 22 kilo veren komedyen adete iğne ipliğe döndü. Zayıflama sürecini anlatan Demirer, günde 45 dakikasını yürüyüşe ayırdığını aktararak reçetesini anlattı.