HaberlerGaleriUrfi Çetinkaya'nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı
Urfi Çetinkaya'nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı
Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi Sarıyer'deki lüks villada polis baskınıyla yakalandı. Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. 10 yıllık kaçış hikayesi sona eren uyuşturucu baronu Çetinkaya'nın, her an olası saldırılara ve polis baskınlarına karşı tekerlekli sandalyesinde ateşlemeye hazır bir tabanca ve 3 şarjör mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.