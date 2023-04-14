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Haberler Galeri Urfi Çetinkaya'nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

Urfi Çetinkaya'nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

Uyuşturucu ticareti suçundan kırmızı bültenle aranan ve 24 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Urfi Çetinkaya ile suç örgütü üyesi 5 kişi Sarıyer'deki lüks villada polis baskınıyla yakalandı. Çetinkaya, adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından cezaevine gönderildi. 10 yıllık kaçış hikayesi sona eren uyuşturucu baronu Çetinkaya'nın, her an olası saldırılara ve polis baskınlarına karşı tekerlekli sandalyesinde ateşlemeye hazır bir tabanca ve 3 şarjör mermiyle yaşadığı ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 14.04.2023 10:31
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Urfi Çetinkaya’nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

Türk Escobar diye bilinen uyuşturucu baronu Örfi Çetintaya'nın, İstanbul Sarıyer'de saklandığı lüks villada yakalanmasına dair ilginç detaylar ortaya çıktı.

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Urfi Çetinkaya’nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

Hürriyet'te yer alan habere göre, baskın yapılan villanın çelik kapısı güçlü basınç veren lazer odaklı özel bir cihazla kırıldı. Klasik operasyonlardaki gibi koçbaşı kullanılmadı.

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Urfi Çetinkaya’nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

KİMSEYE GÜVENMEDİ

Tekerlekli sandalyede yaşamını sürdüren Çetinkaya, 10 yıldır peşinde olan narkotik polislerini aniden karşısında görünce önce şaşırdı, sonra da hemen ellerini havaya kaldırdı.

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Urfi Çetinkaya’nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

Narkotik polisleri, daha önceki yakalanmalarında üzerinde hep silah olan Çetinkaya'ya "Sandalyede silah var mı?" sorusunu yöneltti. Çetinkaya da "Var" karşılığını verdi.Ellerini daha da yukarı kaldırması istenen Çetinkaya'nın tekerlekli sandalyesinde muhafaza ettiği silah büyük bir dikkatle alındı.

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Urfi Çetinkaya’nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

Silahın ateşlemeye hazır olduğu görüldü. "Başka bir şey var mı?" sorusuna da Çetinkaya, "Yok" diye cevap verdi. Tekerlekli sandalyede ayrıca üç şarjör mermi de bulundu. Bu, Çetinkaya'nın her an bir saldırıya karşı tetikte olduğu ve yanındakilere bile güvenmediği şeklinde yorumlandı.