Urfi Çetinkaya’nın 10 yıllık kaçış hikayesi böyle sona erdi! Türk Escobar’ın lüks villada ‘korku’ hayatı

Silahın ateşlemeye hazır olduğu görüldü. "Başka bir şey var mı?" sorusuna da Çetinkaya, "Yok" diye cevap verdi. Tekerlekli sandalyede ayrıca üç şarjör mermi de bulundu. Bu, Çetinkaya'nın her an bir saldırıya karşı tetikte olduğu ve yanındakilere bile güvenmediği şeklinde yorumlandı.